La actriz lamenta que pongan a la mujeres en contra, cuando nunca lo hacen con los hombres.

Ana prepara serie un tan autobiográfica. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La actriz Ana de la Reguera lamentó que existan hater, que hacen todo para contraponer a la gente y más cuando se trata de mujeres.

Ana aclaró que no le molestan los memes graciosos, como en donde se le ve a ella junto a Kate del Castillo y Karla Souza, diciendo que triunfarán en Hollywood y la imagen de Yalitza debajo de ellas diciendo “¡oilas”, pero sí le molestan y mucho, los que utilizan para ofender.

“El meme me parece muy simpático, siempre hay haters o gente que quieren sacar las cosas fuera de... pero también le pediría a la prensa que lo magnifica y llenamos a la gente con un poco de odio. Y eso lo hacen con las mujeres, porque no he visto que pongan a los hombres en contrapunto”, indicó.

MÁS: De la Reguera aclara por qué escribió 'casual' en la foto donde apareció Yalitza

Sin embargo, prefiere dejar estas cosas atrás y enfocarse en cosas importantes como su trabajo.

“En junio empiezo mi serie “Ana”, es un poco autobiográfica, pero no del todo, es comedia, voy a hacerlo para en canal Comedy Central, ahorita justo estoy trabajando en todo el proyecto , describiéndolo, creándolo, es un proyecto que traigo desde hace cuatro años”, indicó.

En esta serie, Ana pretende que el público conozca más sobre ella.

“Narraré la vida de una mujer, cómo se divide entre dos países, entre dos culturas. Habrá un poco de backstage de mi vida, lo que nadie ve, los momentos más personales no visibles al público, que ahora se contarán”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/02/07/ana-de-la-reguera-serio-autobiografica/2805021002/