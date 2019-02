Gracias a su mamá, el actor sabe que remake gustará al público

Carlos agradeció que le hayan dado la oportunidad de protagonizar esta historia de la cual además era fan. (Foto: Televisa)

Desde sus primeros proyectos, la mamá de Carlos Ferro se ha convertido en su mejor amuleto de la buena suerte, por ello, sabe que si a su madre le gusta el remake de la cinta “La Boda de mi Mejor Amigo”, al público le encantará.

“Yo me siento contento, feliz, bendecido con esta película, yo nunca me hago expectativas, hago mi trabajo, que me encanta y espero que la gente lo disfrute, porque así cumplirá su cometido, pero con que mi mamá me diga: “me encanta” con eso tengo, siempre, si ella me dice: “me gusta, ese proyecto trae magia”, ya más o menos sé cómo va la cosa, ella tiene como esa varita mágica, no me preguntes cómo le hace, ella es como un buen termómetro”, señaló.

La gente que vio la cinta que protagonizó Julia Roberts, se preguntaba, por qué dos mujeres buscaban conseguir el amor del mismo hombre, por lo que Carlos Ferro quiso hacer de su personaje un hombre ligero.

“En mi familia decían, yo no entiendo por que se peleó por este novio, mejor quedo con el amigo gay. Yo quería hacer de mi personaje un novio muy ligero, sin complicaciones, que no tiene problemas, lograr enfatizar con estas dos mujeres y que digan: sí me aviento”, indicó.

El actor agradeció que le hayan dado la oportunidad de protagonizar esta historia de la cual además era fan.

“Cuando me enteré del casting, dije: “yo tengo que hacerlo”, venía de hacer telenovela y no sabía qué iba a pasar, pero todo se acomodó y aquí estoy en esta gran historia”, puntualizó.

