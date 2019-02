Bely agradece a Internet, pues gracias a ello, su show “Bely y Beto” es un éxito internacional.

Bely considera que después de Tatiana, no ha habido alguien que acapare al público infantil, y agradece que ahora sea el mismo público, quien señale que ella es su sucesora. (Foto: Cortesía)

Luego de 23 años de trabajar para los niños en la televisión local de Monterrey, Nuevo León, Bely decidió trasladar su programa a Internet, y gracias a ello, ha podido conquistar al público infantil de muchos países, donde su show es ya requerido.

“Tengo 23 años de carrera, tuve un programa en Multimedios (de Monterrey)por 18 años consecutivos, se llamaba “Abre los Ojos con Bely” y luego se llamó “Buenas Tardes con Bely” y después “El Show de Bely y Beto”, y cuando las televisoras ya no nos dieron apoyo, decidimos emigrar a Internet y gracias a la plataforma, nos ven en todo el mundo, en la televisión local, solo era en Monterrey, y ahora en YouTube nos conocen en todo el mundo”, señaló Bely.

Debido al éxito que han tenido a través de YouTube, Bely y Beto planean visitar varias ciudades de Estados Unidos y Argentina, de donde más seguidores les escriben.

Bely planea llevar su show por varias ciudades de Estados Unidos y Argentina. (Foto: Cortesía)

“Cuando decidimos venir para acá (Ciudad de México), fue porque mucha gente me escribía: “venga a México”, “a Guadalajara”, “a Tijuana”, y está en nuestros planes ir a Estados Unidos y Argentina, de donde nos escribe mucha gente; queríamos probar primero, pero ya vimos que a la gente le ha gustado mucho el espectáculo”, indicó la cantante, quien agradeció que en sus presentaciones en el Teatro Silvia Pinal, en la Ciudad de México, las funciones estuvieron agotadas.

Por el éxito de Bely y su concepto de botargas y bailarines, dedicado completamente al público infantil, han empezado a llamarla “La Nueva Reina de los Niños”, lo que ella agradece y con humildad señala que su único fin es trabajar día con día para entretener a los niños, pues después de Tatiana no había habido alguien que se preocupara por este público infantil.

“Ese título no me lo puedo poner yo, me lo pone el público, y la verdad lo que yo les puedo decir es que estoy muy agradecida con el público infantil, con los niños, porque nos quieren y nos han aceptado”, puntualizó.

