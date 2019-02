Yuri aseguró que jamás utilizaría un medio de comunicación para destruir a alguien.

Yuri (Foto: La Voz)

Luego de que la cantante Yuri ofreciera una entrevista a un programa de espectáculos, en la que señaló que “si estás en Hollywood, tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y cuerpazo y ella es todo lo contrario, lo que quiere decir, que sí se puede triunfar”, refiriéndose a Yalitza Aparicio, sus palabras fueron tergiversadas y se le acusó de haberla llamado fea, lo que la jarocha aclara y cierra el tema de manera tajante, molesta cuando un reportero le volvió a cuestionar el tema.

“Eso no te lo voy a contestar, no vengo aquí a hablar de nadie, y te lo voy a decir aquí públicamente, nunca más voy a volver hablar de nadie”, indicó.

Yuri aseguró que jamás utilizaría un medio de comunicación para destruir a alguien.

“Yo soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a nadie para destruir a la gente, no señor, el cristianismo no nada más se dice, se vive. Esa pregunta nunca la voy a contestar, porque ni es así”, señaló.

Yuri y Pandora actuarán juntas el 8 de marzo en el Auditorio Nacional, como parte del espectáculo “Juntitas Tour”. (Foto: La Voz)

La cantante ofreció una conferencia de prensa al lado de las integrantes de Pandora, con quienes compartirá escenario el 8 de marzo en el Auditorio Nacional, como parte del espectáculo “Juntitas Tour”, tema de lo que en verdad quería hablar.

Al ver la molestia de Yuri, ante el tema de la nominada al Oscar, Maite, integrante de Pandora, salió en su defensa.

“La gente que bien te conoce, no lo cree, a mí me dijeron eso y yo dije no lo creo. Hay cosas que conoces tan bien a la gente, que dices, es incapaz”, señaló.

