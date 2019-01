Asegura no tener miedo al narco, ahora que en México se presentará “Estelas del Narco”.

Fabiola forma parte del elenco de la obra teatral “Estelas del Narco”. (Foto: La Voz)

Para la actriz Fabiola Campomanes es un gusto, haber retomado su amistad con Kate del Castillo, luego de que pusiera distancia, por la investigación que el gobierno mexicano le realizó a Kate, por el encuentro que tuvo con Joaquín “El Chapo" Guzmán.

“Me dio mucha alegría compartir con ella, estar con ella, platicar nuestras cosas”, indicó la actriz, quien vio a Kate en su resiente visita a México.

Pese a que manifestó su alegría por el reencuentro con quien considera más que una amiga, una hermana, Fabiola prefirió guardarse los detalles.

“Son cosas muy íntimas, no me gusta hablar ni de mis relaciones de pareja, no esperen que hable más, porque no lo voy a hacer, es parte de mi intimidad”, indicó.

Ahora que en México se presentará la puesta en escena “Estelas del Narco”, que da voz a mujeres que han sido tocadas por el narcotráfico, la actriz dijo no tener miedo de protagonizar este tipo de historias.

“Yo no tengo miedo, porque no están atacando absolutamente a nadie, somos la voz de quienes, como sociedad, se nos ha salpicado, cuando uno no está metido en eso... yo soy una actriz que está interpretando un personaje, miedo de qué”, puntualizó.

