Yalitza espera que su madre obtenga visa para poder acompañarla a la ceremonia de premiación del Oscar. (Foto: Agencia Reforma)

Luego de que se hiciera viral un meme, en donde aparecía una fotografía de Ana de la Reguera, Karla Souza, Kate del Castillo y Olga Segura con la frase “triunfaremos en Hollywood”, y debajo de ellas una imagen de Yalitza Aparicio con el letrero “Oilaaaas”, la joven actriz aseguró que ese tipo de memes le incomodan y no le parecen una broma, porque ella se siente muy orgullosa de lo que han hecho esas actrices en Estados Unidos.

“No me agrada, considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí, que han estudiado y siguen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí, y se siguen manteniendo ahí porque no es nada fácil”, indicó la protagonista de “Roma”.

Incluso, Yalitza agradeció el cariño que le han mostrado estas y muchas otras actrices a quienes admira y respeta.

“Yo he recibido mensajes de ellas y agradezco que me muestren su apoyo”, comentó.

La actriz nominada al Oscar, también pidió respeto para su comunidad, debido a que habitantes, se han quejado de la presencia de reporteros de diversos medios de comunicación, que han ido a querer entrevistarla no solo a ella, sino a su familia, amigos y en general a toda la gente del pueblo, que vive tranquilamente y se ha sentido acosada ante tanta pregunta acerca de ella.

“Los que han ido a visitar a mi comunidad, sé que no es la forma adecuada, les pido respeto, porque muchas personas se han acercado a mí, diciéndome que yo mando periodistas, que yo mando a que les molesten, sólo les pido tener ese cuidado con la gente que no quiere ser entrevistada, si dicen un “no”, respetarla”, indicó.

Feliz con su nominación al Oscar, la actriz espera que su madre pueda acompañarla a la ceremonia de premiación.

“Estamos checando lo de la visa, es un trámite largo y espero que me pueda acompañar”, indicó.

Finalmente, Yalitza se dijo feliz de inspirar a otras mujeres a luchar por sus sueños, pues en algún momento ella se alejó de todo, debido a que sentía que por su físico nunca podría ser actriz.

“Muchas niñas de mi comunidad se sienten motivadas a continuar con los sueños que tienen, no solo con ser actrices, ser modelos cantante, que es algo que no te pertenece por ciertos estereotipo que vas teniendo en la cabeza. Yo me alejé del cine y de todo lo que tenía que ver con este medio, porque sentía que no me pertenecía a mí, era un mundo de sueño, al que yo no podía aspirar, porque ninguna mujer que veía en pantalla se parecía a mí, pero la vida me dio un cambio drástico”, puntualizó.

