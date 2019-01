La actriz aseguró que después de su segundo divorcio no piensa volverse a casar.

Itatí confirmó que la bioserie de Silvia Pinal, se estrena el 24 de febrero. (Foto: La Voz)

Luego de haberse divorciado por segunda ocasión, la actriz Itatí Cantoral asegura que no está entre sus planes volverse a casar.

“Hoy, en este momento, no me volvería a casar, no pienso ahorita en casarme”, indicó la actriz.

Sin embargo, no descarta volverse a enamorar, pues asegura que el amor es el motor de las personas.

“El amor sí, sin amor el mundo no existe”, indicó.

La actriz se siente feliz, de que la bioserie de Silvia Pinal ya tiene fecha de estreno

“El 24 (de febrero) por fin se nos hizo, me siento muy emocionada y contenta”, puntualizó.

