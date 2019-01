La actriz asegura que no se arrepiente de las declaraciones que ha hecho en contra de Trevi, a quien llamó ex presidiaria.

Alicia lamenta que algunas personas se incomoden con sus declaraciones, sin embargo, reiteró que nunca se retractará de los que piensa. (Foto: La Voz)

La actriz Alicia Machado asegura que no se retracta de las declaraciones que hizo en contra de Gloria Trevi, porque es verdad que estuvo envuelta en un asunto de trata de personas menores y estuvo presa por ese asunto (aunque finalmente fue absuelta de todo cargo).

“Yo no puedo ir por la vida todo el tiempo retractándome de mis opiniones, el pasado no se puede ocultar y así como hay gente que cree muchas cosas, a mí me pasa lo mismo, y si es verdad o es mentira, yo soy de ese porcentaje que cree muchas cosas”, indicó.

Debido a que Alicia se considera una persona que siempre ha luchado por los derechos de la mujer y porque respeta la integridad de ellas, asegura que no puede admirar a una cantante a quien se le señaló de trata de menores.

“Soy bastante feminista, me la he pasando peleando en pro del respeto de la mujer; para que el hombre nos respete en nuestro trabajo, en contra del abuso infantil de las niñas, como para yo ser admiradora de una persona que tiene un hashtag como este”, indicó.

Lamentó que algunas personas se hayan incomodado con sus declaraciones, sin embargo, reiteró que nunca se retractará de los que piensa.

“No puedo ir por la vida retractándome, estoy muy viejita para eso, para recoger followers es muy fácil, nomás te desnudas y ya”, puntualizó.

