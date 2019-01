Lamentó que su hermana Sarita no les permita tener contacto con su padre, por lo que lo único que les queda es confiar en que está bien.

Según su hija Marysol, cuando se llevaron a José José (foto) a Miami, él ya estaba libre de cáncer, solo en periodo de recuperación, por lo que espera que hoy esté bien. (Foto: La Voz)

La cantante Marysol Sosa asegura que tanto ella como su hermano José Joel siguen sin poder hablar con su papá, por ello, solo les queda tenerlo en sus oraciones.

“Yo en mis oraciones pido y confío en que la vida de mi papá no tiene por qué acabar así, yo, como su hija, en esa estoy, de hoy decir: “Señor, el tiempo que le quede, tiene que ser de la mejor calidad y, obviamente ,no se va a ir así”, señaló.

Lamentó que su hermana Sarita no les permita tener contacto con su padre, por lo que lo único que les queda es confiar en que el cantante está bien, ya que cuando se fue de México estaba libre de cáncer.

“Se fue de aquí, sano del cáncer, se fue en periodo de rehabilitación, pero sano del cáncer, espero que no le haya vuelto a brotar nada”, indicó.

La cantante asegura estar tranquila, ya que ella pudo hablar con Sarita y decirle que la forma en que estaba actuando no era la adecuada.

“Tuve el año pasado la oportunidad de decirle cara cara: “así no se hacen las cosas no se quién eres que tristeza me da”, puntualizó Marysol.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/01/28/marysol-sosa-jose-jose/2703768002/