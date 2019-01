La actriz escribió la palabra casual en la foto de la portada de la revista Vanity Fair, donde apareció Aparicio.

Ana de la Reguera ha sido duramente tratada en las redes sociales, por un comentario, mal interpretado. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La actriz Ana de la Reguera aclaró, el por qué en la foto que compartió de la portada de Vanity Fair, donde aparece Yalitza Aparicio, quien fue nominada a un Oscar por la cinta “Roma”, escribió la palabra casual, acompañada de un emoji riéndose.

“Casual para mí es como estar relajado, así lo vi yo. La gente lo ha sacado de contexto insultándome. Yalitza está casual en medio de todos, con una serenidad y una dignidad”, indicó.

Lamentó que sus palabras hayan sido sacadas de contexto.

“Casual, porque me parece que ella sale tan al nivel de la gente, que parece que ha estado ahí toda la vida, eso para mí significó casual. Me da mucha pena que la gente no lo haya entendido”, indicó.

Ana quiso aclarar su mensaje, puesto que en los últimos días ha recibido insultos.

“Los últimos días me he despertado con mucho odio y resentimiento, me he sentido bulleada y ha sido muy feo despertarme así por algo que no entiendo dónde está el problema”, señaló.

