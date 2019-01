El actor y luchador aseguró que podría vivir en persona esa gran noche, pues la producción de la película ya lo invitó

Latin Lover junto a la actriz Yalitza Aparicio. (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL -- Desde la colonia Moderna de Monterrey para los cuadriláteros, luego la TV, el cine... y ahora rumbo al Óscar.

Luego de las 10 nominaciones que tuvo la película Roma, de Alfonso Cuarón, por parte de la Academia, Latin Lover aseguró que podría vivir en persona esa gran noche, pues la producción de la película se comunicó con él para preguntarle si estaba libre el domingo 24 de febrero, día de la premiación.

"Todo parece indicar que sí voy, sólo estoy esperando la confirmación por parte de la producción", dijo ayer el regio, quien en la cinta protagonizada por Yalitza Aparicio da vida al Profesor Zovek.

Latin Lover interpreta en Roma al 'Profesor Zovek'. (Foto: Agencia Reforma)

"Me dijeron: 'Latin, ¿estás disponible para viajar en esta fecha?'. Chequé la agenda y dije: 'sí'. 'Ok, perfecto, estamos en contacto'. Digo, es cuestión de logística... Yo sí quisiera estar ahí, claro, quisiera ver cómo levantan la estatuilla".

Sabe que será una gran fiesta para la producción a la que se unió por dos semanas para filmar sus escenas.

"No quisiera perdérmela, pero ya no depende de mí (ir)".

El regio, quien pronto lanzará una línea de suplementos alimenticios, aseguró que Roma no lo deja de sorprender, porque cada día que pasa hay noticias importantes de la película.

Yalitza le pide foto como fan

Antes de que se hiciera famosa, la mexicana nominada al Óscar en la categoría de Mejor Actriz, Yalitza Aparicio, se acercó a Latin Lover para pedirle una fotografía con ella.

El regio no la conocía, pues comentó que todo en la producción de Roma era hermético, así que no sabía que era la protagonista de la cinta.

"Con Yalitza, cuando la vi, no sabía que ella era la protagonista. Estábamos un grupo de gente, entre extras y actores, estaban poniendo luces y acomodando las cámaras.

"Me pidió amablemente una foto. Obviamente, accedí a tomármela y después me tomé la foto con su familia en los estudios Churubusco. Conforme fueron pasando los días de rodaje me di cuenta que ella era parte del elenco, más no sabía que era la protagonista", contó.

