Gaby confesó que este personaje le ha significado también un reto, porque ha tenido que hacer escenas sensuales.

Story Highlights Para Gaby esta historia marcará una nueva etapa en la forma en que Telemundo está haciendo series

Gaby Espino ante un nuevo reto histriónico. (Foto: Telemundo)

Sensual, atrevida y aventurera, así es Camila, personaje que interpreta Gaby Espino en la serie “Jugar con Fuego”, de Telemundo, lo que la actriz venezolana agradece y celebra, ya que le ha permitido hacer algo diferente a todo lo que había hecho en su carrera.

“Estoy contenta de hacer algo distinto a lo que venía haciendo en mi carrera, es un proyecto del que tuve que aprender muchísimo. Camila es una mujer atrevida, sensual, que ella siente que se le va el tiempo y que hay cosas que no va a poder hacer. Se atreve a tener una aventura con este chico (Fabrizio/Jason Day) que llega a la ciudad a cambiar la vida de estos personajes de la serie y empieza a jugar con fuego”, nos platicó la actriz en exclusiva para TV y Más.

Gaby confesó que este personaje le ha significado también un reto, porque ha tenido que hacer escenas sensuales, las que a pesar de los años que tiene de carrera, no le es fácil hacer, aunque agradece el que siempre le ha tocado con extraordinarios compañeros, para los que el respeto y profesionalismo es primordial.

“Obviamente uno en este tipo de escenas se siente vulnerable, yo particularmente nunca estoy desnuda, siempre estoy cubierta, lo más importante es el respeto que te tengas con tu compañero, la confianza, porque en ese momento lo más importante es el respeto, porque ambos estamos vulnerables. Afortunadamente, me tocó un gran compañero lo hablamos antes de empezar hacer las escenas”, indicó.

Gaby reveló que "Jugar con Fuego" fue filmada en escenarios naturales de Colombia. (Foto: Telemundo)

Para la protagonista de “Jugar con Fuego”, esta historia marcará una nueva etapa en la forma en que Telemundo está haciendo series.

“Están dando un paso adelante en lo que respecta a la televisión hispana, están dándole a la audiencia lo que están pidiendo, es una serie con un elenco maravilloso, con historias increíbles”, comentó.

Por otra parte, al margen de todo el trabajo que tiene, (empezará en unas semanas otro proyecto), Gaby siempre encuentra tiempo para compartir con sus hijos quienes son su prioridad.

“Soy exclusiva de Telemundo, y comienzo un proyecto que pronto les contaremos, mi carrera es importante, pero mis hijos son mi vida, mi familia para mí es lo más importante. Siempre hay que pensar y equilibrar un poco, yo como persona me apasiona mi carrera y tengo que crecer y mejorar en lo que hago, pero mi prioridad es ser mamá , siempre trato de estar con mis hijos y si me toca trabajar en otro lado me los llevo”, puntualizó.

“Jugar con Fuego” es una serie que Telemundo estrenó el 22 de enero a las 9pm/8C y cuenta con las actuaciones de Carlos Ponce y Jason Day.

CONÓZCALA

Gaby Espino protagoniza la nueva serie de Telemundo. (Foto: Telemundo)

Gaby Espino

Nació un 15 de noviembre en Venezuela

En 1999 se fue a vivir en Estados Unidos y protagonizó “Enamorada”

Fue elegida en 2000 el Rostro Femenino del Año, por parte de la Asociación de Cronistas Latinos de Espectáculos de Nueva York

Estuvo casada con el actor Cristóbal Lander con quien tiene una hija

En el 2009 protagonizó “Más Sabe el Diablo”, al lado de JeanCarlos Canela con quien tuvo a su segundo hijo.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/01/25/gaby-espino-juega-con-fuego/2644603002/