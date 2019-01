Bellos globos aerostáticos en el Festival Arizona Balloon Classic. (Foto: Arizona Events Group)

El área metropolitana de Phoenix está llena de oportunidades para experimentar algo diferente, aprender sobre otra cultura, leer obras de arte de varios artistas, pasar un día con su mascota, encontrar un nuevo amigo peludo o tener una experiencia de compras con la temática del Viejo Oeste.

Independientemente de lo que busque hacer el último fin de semana de enero, puede encontrar algo que se ajuste a sus intereses cerca a su vecindario.

Arizona Balloon Classic

En lo alto, los globos impulsado por el aire caliente parecen objetos gigantes, mágicos, directamente venidos de Oz. Cada año, el Arizona Balloon Classic celebra todo lo que tiene que ver con los globos aerostáticos con un evento que dura todo un fin de semana.

El octavo festival anual se lleva a cabo del 25 al 27 de enero en Goodyear Ballpark. Destaca los elementos científicos, deportivos y majestuosos de los globos aerostáticos.

Bellos globos aerostáticos en el Festival Arizona Balloon Classic. (Foto: Mayolo Guerrero Photography)

Nanette Duncan, directora de eventos de Arizona Events Group, señaló que el festival ofrece una experiencia especial porque los espectadores pueden salir al campo y ver los globos de cerca.

“El simple hecho de que algo tan grande deje la Tierra y se desplace en el viento, es realmente espectacular. "Una vez que lo ves de primera mano, una vez que te quedas en el campo observandolos, es indescriptible", dijo Duncan.

Desde su inicio, el festival ha crecido en tamaño de multitud y en el número de globos y ha desarrollado una reputación en la comunidad de globos aerostáticos debido a su ubicación y oferta.

Globos aerostáticos decoraran el cielo de Phoenix durante el Arizona Balloon Classic. (Foto: Action Entertainment Group)

El año pasado, el evento se trasladó al Goodyear Ballpark desde el Phoenix Event and Sports Complex. Duncan se dijo que Goodyear es un lugar ideal para que los globos se eleven al aire.

"Cuando ascienden desde los campos en Goodyear Ballpark, van hacia el suroeste sobre las Montañas Estrella y algunos de los mejores paisajes del Valle", expresó Duncan.

Pilotos de todo el país traerán más de 35 globos convencionales y de forma única, incluidos los globos de temática del suroeste americano, de brujas y uno del oso Smokey.

Los pilotos provienen de diversos orígenes, y muchos hacen vuelos en globo como pasatiempo. Duncan dijo que hablar con los pilotos es parte de la experiencia, especialmente para las familias.

“Se toman fotos con los niños y los sientan en el borde de las canastas. Realmente difunden la pasión que tienen por el vuelo en globo aerostático ", señaló Duncan.

Los asistentes pueden ver cómo se inflan los globos, cuando se encienden o cuando se elevan de la Tierra. Los globos brillarán con música el viernes y sábado por la noche.

Los fuegos artificiales de la noche, una demostración de cocina durante el día y un muestreo y una exhibición de bicicletas BMX se sumarán a las festividades del sábado.

Globos aerostáticos decoraran el cielo de Phoenix durante el Arizona Balloon Classic. (Foto: Jeffrey Lowman/The Republic)

Los sábados y domingos por la mañana, los pilotos competirán en las carreras de persecución. El objetivo de esta competencia es que aquellos en los globos coloquen bolsas de frijoles lo más cercanas de un objetivo X, en el suelo.

Aerogelic Ballooning ofrecerá vuelos en globo (220 dólares; reserve con anticipación en aerogelicballooning.com) y viajes en la soga para aquellos interesados en una experiencia de primera mano.

A lo largo del fin de semana, dos escenarios destacarán a los músicos locales de R&B, rock clásico, acústico y jazz, así como al grupo de baile IX Crew con sede en Arizona.

Los vendedores ofrecerán mercadería, ropa y joyería en globos aerostáticos, y tendrán actividades como exhibiciones de vuelos de cometas.

Una cervecería al aire libre ofrecerá cerveza, vino y licores. Como parte del Street Food Fest, con camiones de comida y los vendedores ambulantes que ofrecerán pizza al horno de leña, satay de Indonesia, cocina venezolana, hot dogs y hamburguesas.

Con un pase Classic, los visitantes recibiran admisión para todo el fin de semana, una camiseta conmemorativa, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y muestras de alimentos, el sábado.

Una parte de las ventas de boletos y bebidas beneficiará a Valley of the Sun United Way y la National Football Foundation, respectivamente.

Detalles: Del 25 al 27 de enero. Viernes de 4-8 p.m.; Sábado de de 7 a.m.-8 p.m, y domingo de 7-10 a.m. Goodyear Ballpark, 1933 S. Ballpark Way. 15 dólares en la puerta, 25 dólares por un par de boletos, 65 dólares por un pase Classic, gratis para militares activos y niños menores de 12 años, 5 dólares por estacionamiento, 30 dólares (20 dólares por niños) para paseos en globo atado. abcfest.com.

Festival nativo de arte tribal de Arizona

El pintor Stephen McCullough será uno de los artistas destacados en Native: A Festival of Tribal, Arizona Art and Entertainers. (Foto: Stephen McCullough)

Muchos grupos continúan dando forma a la cultura del suroeste. Los festejos nativos anuales de Magic Bird Festivals: Un festival de artistas tribales de Arizona y artistas de otros lugares que celebrarán las formas de arte indígena, con un evento de 3 días en Fountain Hills.

Más de 100 artistas y artesanos representarán medios que incluyen joyería, pintura, alfarería y metalurgia. Stephen McCullough, un pintor, y Paz Mapitzmitl, un joyero, son los artistas destacados.

El festival destacará la música y el baile de los nativos americanos cada día. Headliner Moontee Sinquah, un campeón del mundo, bailarín de aro, flautista, baterista y vocalista, a menudo trae música rock, reggae y hip-hop a sus actuaciones. Ha pasado la forma de arte del baile de aro a sus hijos, que también actuarán en el festival.

Los asistentes pueden comer pan frito, comida mexicana y asiática, elotes de vaso y frutas bañadas en chocolate.

Detalles: Del 25 al 27 de enero. Viernes a domingo de 10 a.m.-5 p.m. 16872 E. Avenida de las Fuentes, Fountain Hills. Gratis. 480-488-2014, magicbirdfestivals.com.

Phoenix Doggie Street Festival

El Phoenix Doggie Street Festival ofrece actividades interactivas para mascotas y propietarios. (Foto: Cortesía Jude Artenstein)

El Festival de Phoenix, Doggie Street, centrado en la adopción de mascotas, está orientado a juntar perritos y posibles dueños y crear una comunidad entre los dueños de los canes.

Los grupos mixtos y específicos de diversas razas, tendrán perros y gatos adoptables de todas las edades y tamaños. Cada organización tiene sus propias pautas de adopción. El rescate de ratas y la Sociedad Herpetológica de Phoenix también estarán en el evento.

Lo más destacado del evento es un desfile donde los nuevos propietarios y sus mascotas suben al escenario. También habrá pintura facial, música, premios de la subasta y vendedores de comida.

A lo largo del día, los expertos de mascotas y los proveedores compartirán información sobre capacitación, nutrición, alojamiento, aseo, cuidado dental y servicios de fotografía de mascotas.

Todd, un golden retriever, recibirá el Premio Festival Hero por proteger a su propietaria, Paula Godwin, de una mordedura de serpiente de cascabel en una excursión en el norte de Phoenix.

Detalles: Sábado 26 de enero de 10 a.m.-4 p.m. Steele Indian School Park, 300 E. Indian School Road, Phoenix. Gratis. doggiestreetfestival.org/phoenix.

Mesa Old West Show y Subasta

Un sillín en miniatura G.S. Garcia es uno de los artículos en venta en el Show y Subasta de Mesa Old West. (Foto: Cortesía Old West Events)

Fotografías, artefactos y obras de arte ayudan a contar la historia del Viejo Oeste. El espectáculo y subasta anual Mesa Old West del 25 al 27 de enero permite a los compradores y postores llevarse a casa una parte de la historia.

Los expositores venderán antigüedades, obras de arte occidentales y nativos americanos, ropa, decoración, fotografías, libros y armas de fuego antiguas. Algunos asistentes se meten en el espíritu del evento con el atuendo al estilo del Viejo Oeste.

La subasta tendrá más de 1,500 fotografías, artefactos y documentos raros de los años 1840 a los años 20. La mayoría de los artículos provienen de colecciones privadas o particulares.

La subasta de fotografías del viernes por la noche incluirá fotos raras de Jesse James, Calamity Jane, Belle Starr, Geronimo, Sitting Bull, Butch Cassidy, Sundance Kid y Wild Bunch. En 2011, una fotografía de Billy the Kid costó más de 2 millones de dólares.

Durante la subasta del Viejo Oeste el sábado por la noche, los postores pueden competir por artículos como un cuchillo que tenía Billy the Kid cuando fue asesinado en 1881, una navaja de afeitar de propiedad del pistolero Wild Bill Hickok o un mazo usado para liberar de Wild Bunch a Ben Kilpatrick.

Las subastas tendrán opciones en línea, de aplicaciones, por teléfono y en vivo.

Detalles: Del 24 al 27 de enero. Old West Show es sábado, 9 a.m.-4 p.m. y domingo de 9 a.m. a 3 p.m. en el Centro de Convenciones de Mesa, 263 N. Center St. La admisión cuesta 10 dólares por día, gratis para menores de 11 años.

Las subastas se encuentran en Delta Hotels Phoenix Marriott Mesa, 200 N. Centennial Way, Mesa. La subasta de fotografía es el viernes, 5 p.m. La subasta del Viejo Oeste es viernes y sábado, 4:30 p.m. oldwestevents.com.

Traducción Alfredo García

