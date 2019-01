La maestra de teatro añadió que le da mucho orgullo que Aparicio aya sido nominada a Mejor Actriz en los Premios Óscar.

CD. DE MÉXICO.- La actriz Patricia Reyes Espíndola considera que la fama de Yalitza Aparicio se va a ir muy rápido puesto que la actuación no es su vocación.

"Yo creo que sí se le va a ir la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo carrera de esto. No es su vocación, no es lo quiere", dijo Espíndola en una entrevista para un programa televisivo.

"Pues bueno, si Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente, pero no siento que sea su vocación. Creo que es un momento muy fugaz".

La maestra de teatro añadió que le da mucho orgullo que Aparicio, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, de donde también es el padre de Espíndola, haya sido nominada a Mejor Actriz en los Premios Óscar.

