El cantante descarta colaborar con algún reguetonero.

Story Highlights Pancho no tuvo reparo en criticar duramente a Maluma y las letras de sus canciones

Pancho estará de vuelta en los escenarios el 28 de febrero

Francisco Céspedes dice que los reguetoneros "son personas confundidas". (Foto: Cortesía Ocesa)

El cantante Francisco Céspedes descartó colaborar con algún reguetonero, principalmente porque en su mayoría tienen temas que ofenden a la mujer, pero también porque el género no le es cómodo.

“Yo no haría ninguna colaboración con ningún reguetonero, “reguetonero”, porque se llaman así, porque son personas, pero son personas confundidas”, indicó.

El cantautor asegura que este descarte definitivo, no es de ninguna forma en general, porque respeta, por ejemplo, el trabajo de Gente de Zona, a quienes estima y lo han invitado a colaborar con ellos.

“Están bien (Gente de Zona), son paisanos míos, traté, para no ofender, ni nada (cuando le hablaron para una colaboración), de darles corriente, pero no me hallo, son excelentes personas, sus canciones no ofenden a la mujer”, indicó.

MÁS: Pati Chapoy celebra 23 años de 'Ventaneado'

Sin embargo, Pancho no tuvo reparo en criticar duramente a Maluma y las letras de sus canciones.

“De Maluma no, ni quiero hablar, porque quiere estar con cuatro o cinco mujeres, me parece que no tiene tanta erección para eso, no tiene cara tan viril para eso, no tiene cara de chingón”, puntualizó.

Recuperado totalmente de problemas cardiacos, Pancho estará de vuelta en los escenarios con su espectáculo, el 28 de febrero, en el teatro Metropolitan de la Ciudad de México, en la que estará acompañado por “La Big Band Pressto”.

Céspedes está celebrando 20 años de carrera, con un álbum CD+DVD “Zona Preferente”, que contiene todos sus éxitos como la mítica “La Vida Loca”, y que fue grabado en vivo en el Teatro Karl Marx, de Cuba, la tierra que lo vio nacer.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/01/23/francisco-cespedes-reguetoneros/2659384002/