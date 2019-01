El actor mexicano Gael García Bernal mostró su apoyo a la cinta 'Roma'. (Foto: Mario Guzmán, EFE)

CD. DE MÉXICO.- Actores mexicanos celebraron a través de redes sociales las 10 nominaciones de la cinta "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón, a los premios Óscar que otorga la Academia de Hollywood.

Fue a través de sus cuentas de Twitter e Instagram que intérpretes como Gael García Bernal y Luis Gerardo Méndez mostraron su alegría y apoyo a la película, representativa de las distintas culturas que coexisten en el país.

¡No te pueo creer!!! No puedo de la emoción. Qué maravilla @ROMACuaron con diez nominaciones, @YalitzaAparicio chingona entre chingonas, Eugenio Caballero, Tiburón, Anna, Luis Rosales, Edgarsinho, chidos, genios todos. En especial nuestro xarnal @alfonsocuaron Te quiero mucho. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) January 22, 2019

Una hora después, volvió a tuitear exponiendo que, si gana en la categoría de mejor película, sería "algo maravilloso" por ser una producción en la que se hablan el español y la lengua indígena mixteca.

El actor Luis Gerardo Méndez también dividió su emoción en dos tuits, cada uno de ellos dirigido a Yalitza Aparicio y Marina De Tavira, nominadas por su trabajo en el filme a mejor actriz principal y mejor actriz de reparto, respectivamente.

En el caso de Aparicio, que en "Roma" hace su primer trabajo como actriz, Méndez optó por decir que este hecho la convertía ya en parte de la "historia del cine".

Ambas actrices expresaron también en sus redes sociales el júbilo que supone estar nominadas a los premios más importantes del cine estadounidense.

Aparicio, quien da vida en la película a la que fue empleada doméstica durante la infancia del cineasta Alfonso Cuarón, publicó en Instagram y Twitter:

Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia, gracias Ale A. García y @marielmmayorga por despertarme 😊 pic.twitter.com/PdziTnDKxh — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) January 22, 2019

La debutante mexicana Yalitza Aparicio luchará por el Óscar a la mejor actriz con Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favorite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born").

Marina De Tavira optó por expresar su felicidad de un modo más contenido al publicar un tuit en el que agradece a la Academia su nominación en inglés y en español.

Que alegría y que orgullo representar a México en la ceremonia de @TheAcademy comparto esta nominación con todo el equipo mexicano que hizo posible @ROMACuaron y desde el fondo de mi corazón con todos mis colegas actrices y actores mexicanos — Marina de Tavira (@MarDeTavira) January 22, 2019

De Tavira se disputará la estatuilla con Rachel Weisz, Amy Adams, Emma Stone y Regina King, actrices de talla mundial.

Cuarón por su parte, artífice de este retrato en blanco y negro de la vida de una familia de clase media en el México de los 70, se limitó a colgar una fotografía promocional de la película en la un rótulo anuncia las 10 nominaciones.

El próximo 24 de febrero, "Roma" tiene la oportunidad de hacer historia en una ceremonia en la que la comedia negra "The Favourite", del cineasta griego Yorgos Lanthimos, será su principal competidora.

