Arturo asegura que tiene una buena relación con Alicia Villarreal, con quien comparte lo mejor que le ha dado la vida, su hija Melenie. (Foto: La Voz)

A pesar de los años que han pasado desde su matrimonio y divorcio con Alicia Villarreal, Arturo Carmona acepta que aquella canción de “Te Quedó Grande la Yegua”, que canta la regiomontana, hay gente que sigue creyendo que se la dedicó a él y no es verdad, ya que entre ellos siempre ha habido una relación de respeto y cariño, por ellos mismos y por su hija Melenie.

“La misma Alicia ya lo desmintió desde hace mucho tiempo, es una canción que no fue dedicada a mí, ella ya lo dijo, y ya el tema es un clásico de la música vernácula. Estábamos casados (y bien) cuando hizo esa letra, nunca ha dicho que fue para mí”, enfatizó el actor.

Arturo considera que luego de las separaciones de parejas, se dicen muchas cosas, más cuando hay fama de por medio, pero la verdad siempre suele ser otra, muy distinta.

“Mucha gente lo relacionó, porque fue en la época de nuestra relación, y cuando nos separamos, de inmediato dijeron “es para Arturo”, por el momento que salió a la luz, pero esa no fue una canción que me quede y ella lo sabe”, indicó el actor

Al principio, Arturo acepta le molestaba que dijeran que el tema era dedicado a él, pero porque eso le incomoda a su familia.

“Sí, por supuesto (que me molestaba), pero era porque mi familia, al escuchar que la gente decía que era por mi, se ofendía, se ofendía la gente que me quiere, y me tocó aclárales que no era así, que si yo no estaba afectado, porque tenía que afectarse mi familia”, señaló.

Por lo mismo, porque sabe que a pesar de los años hay historia que transcienden, el actor pide a su hija ser cuidadosa con los que comparte y que comparte en sus redes sociales.

“Mi hija sabe el impacto de las redes, que a veces es mundial y sabe que existe la memoria digital y que 20 años después, si pones el nombre de mi hija, va a parecer todo lo ella subió, por ello sí la aconsejó”, puntualizó.

