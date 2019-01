Arath conoce a Diego desde muy pequeño, ya que trabajó con él en la telenovela “Alegrijes y Rebujos” en 2003.

El actor Arath de la Torre aplaudió la sencillez con la que Diego Boneta se maneja, a pesar del éxito que ha tenido con la serie de Luis Miguel.

“Diego es una extraordinaria persona, cuando me operaron fue el primero que me habló, estoy muy orgulloso de él. Es un niño que siempre ha tenido muchas oportunidades, es un niño sólido, tengo la oportunidad de conocer a sus dos papás y siempre se han preocupado por la educación de sus hijos, y siempre han vivido en un mundo que no nos imaginamos, ero es una persona que jamás ha perdido el piso”, señaló.

Arath conoce a Diego desde muy pequeño, ya que trabajó con él en la telenovela “Alegrijes y Rebujos” en 2003 y contó que para él, no fue una casualidad que Diego interpretará a Luis Miguel en su serie, pues recordó que desde que hizo el casting para la telenovela, le expresó su admiración por el cantante .

“Cuando yo castié a Diego para “Alegrijes y Rebujos”, le digo “Diego qué onda, que cantas”, porque era cantante, y me dice: “algo de Luis Miguel, porque es mi ídolo” y me cantó una de él y yo me quedé con la boca abierta y mira, quién diría que años más tarde lo interpretaría”, puntualizó.

