Maribel Guardia, asegura que la familia de Joan Sebastian, no permitirá que ensucien su nombre, pues él en vida demostró quien era, e incluso, se defendió de frente, de acusaciones falsas, demostrando siempre su inocencia. (Foto: La Voz)

Después de que un juez de lo civil, absolviera al periodista Héctor de Mauleón por la demanda que interpuso la familia de Joan Sebastianpor daño moral, Maribel Guardia aseguró que apelarán la sentencia.

“Se va impugnar, la apelación la vamos a hacer, yo no, pero los abogados de la familia sí, me incluyo, porque yo respeto tanto a Joan Sebastián, lo conocí perfectamente y a pesar de que me separé de él hace 500 años, Julián tenía año y medio y ahora Julián tiene 23, siempre lo respeté, lo quise porque sé el gran ser humano que era, los valores que tenía, era un hombre increíble, una gran persona, por eso me duele que ensucien su nombre porque no está para defenderse, las persona que lo conocimos como yo, tenemos que defenderlo”, indicó.

Habrá que recordar, que el periodista publicó en el diario El Universal, una columna titulada “Joan Sebastian, señalado por víctimas de trata” (02/03/17), donde revela los testimonios judiciales de víctimas de trata de personas, que narraron que el guerrerense solía asistir a prostíbulos donde se obligaba a niñas hasta de 9 años a convivir sexualmente con los clientes.

Luego de esta publicación, la familia del cantautor, fallecido el 13 de julio de 2015, interpuso en contra del periodista, una demanda por violar el honor, la reputación y el prestigio de artista. La sentencia definitiva a esta demanda, la dio un juez a favor del periodista, quien fue absuelto de los cargos y no pagará indemnización alguna a la familia.

La razón que da el juez de absolver al periodista, es en apego a estricto Derecho, porque el daño moral, supuestamente acusado por la familia del Joan, solo puede ser reclamado por la persona que lo sufre, y en este caso no es posible, porque Joan murió en 2015, por tanto es improcedente.

Luego de su muerte, ocurrida en 2015, Joan Sebastian fue señalado por víctimas de trata de personas. (Foto: Cortesía)

Pero para Maribel y su familia, el periodista Héctor de Mauleón, se excedió en publicar estos testimonios de supuestas víctimas, y con ello ensució el nombre de Joan Sebastián, por lo que seguirán adelante con la querella, que no solo los indigna a ellos como familia, sino a todas las personas que lo conocieron, y al público mismo, porque es una mentira, publicada cuando él ya no se puede defender.

“El público percibió quién era Joan, ayudó a la gente donde vivía, a la gente le dio trabajo, él llegaba con su sueldo a repartir a la gente, me consta cómo ayudó”, señaló.

Lamentó que el periodista haya utilizado su columna, para señalar a Joan Sebastiande trata de personas.

“La libertad de prensa es maravillosa y adoro que la gente pueda señalar todas las injusticias y los errores, pero también tiene que respetar las vidas de los demás, tiene un sacerdocio en su palabra, hay que tener cuidado con lo que escribes con lo que hablas, porque puedes dañar de tantas maneras, pero lo más injusto es dañar una persona que ya no está aquí para defenderse”, puntualizó, la actriz quien acudió a la inauguración de la escuela de actuación de Carla Estrada.

