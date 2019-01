La actriz agradece poder contar historias diferentes, en donde se toca el tema de la muerte.

Claudia asegura que jamás le dirá que no a los buenos personajes. (Foto: Televisa)

Después de haber interpretado personajes dulces y tiernos, la actriz Claudia Martín agradeció la oportunidad de dar vida a Eva Carvajal, villana de la telenovela “Amar a Muerte”, que protagonizan Angelique Boyer y Michel Brown.

“Había hecho personajes más luminosos, más buenos y en este caso, Eva es una mujer muy inteligente, que dice lo que piensa sin tapujos, que nos e detiene ante nada y eso la convierte en alguien muy incómodo, me encanto que me hayan permitido interpretarla”, indicó.

Además de estar feliz de la oportunidad de interpretar a la villana de esta telenovela, la actriz también agradece poder contar historias diferentes, en donde se toca el tema de la muerte.

“Lo importante de esta telenovela, es cómo está escrita, la manera en que se trata la muerte, creo que pocas veces se habla de ello de esta manera”, señaló.

Ahora que ha conocido más sobre la muerte, a través de esta historia, menos le teme.

Aunque su cara es muy dulce, su preparación artística le permite incursionar en el lado oscuro de las telenovelas. (Foto: Televisa)

“Para mí la muerte es una transición, yo no creo que sea el final de nada, simplemente es una etapa que todos los seres humanos pasamos, es parte de la vida, pero es otra etapa”, comentó.

Decidida a llevar su carrera por todos los caminos posibles, Claudia agradece que luego de haber protagonizado la telenovela “Sin Tu Mirada”, le den esta oportunidad.

“Uno siempre tiene que estar abierto a los buenos papeles y no encasillarse, no me gustan las etiquetas, me gustan los buenos personajes, las oportunidades para crecer”.

En su vida personal, Claudia tiene para este 2019 una gran sorpresa, contraerá pronto matrimonio con el productor Andrés Tovar, lo cual la tiene muy feliz.

“Decidimos dar este paso, estamos felices”, puntualizó.

CONÓZCALA

Claudia Martín, la gran villana de “Amar a Muerte”. (Foto: Televisa)

Claudia Martín

Nació un 28 de agosto

Protagonizó “Sin tu Mirada”

Participó en “Enamorándome de Ramón”

Estudió Ciencias de la Comunicación

Trabajó como diseñadora de vestuario en Televisa

