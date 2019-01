El productor asegura que no hará bioserie si no es con el actor de 'Narcos'

El productor Juan Osorio aseguró que empezará a trabajar en la bioserie de “Cantinflas”, cuando Diego Luna pueda.

“A la serie de Cantinflas le he dado una pausa, porque quiero a Diego Luna, y lo quiero a él, lo he visualizado, y así tengamos que trabajar en dos años, lo vamos a hacer, yo no tengo fecha para “Cantinflas” lo que si sé es que Diego es el actor ideal para este personaje”, señaló.

Aún cuando Diego ha afirmado que Juan Osorio no lo ha buscado, el productor está esperando el momento adecuado para acercarse a él.

“Diego es muy sensible y está en una etapa muy importante, pero se va a dar (la propuesta), la vida es así, lo voy a poner en el momento adecuado, le voy a platicar, y de ahí nos arrancaremos”, indicó.

Sobre las declaraciones que dio Eduardo Moreno Laparade al asegurar que el productor tiene que hablar con la familia para poder producir la serie, Juan explicó que todo está en orden con él y la familia.

“Tengo una comunicación con él y si yo les digo que tengo los derechos de la serie, es porque son de Televisa, sino no, no abriría la boca”, puntualizó.

El productor ofreció un desayuno a la prensa para hablar sobre sus próximos proyectos y agradecer el éxito que ha tenido “Mi Marido Tiene más Familia”.

