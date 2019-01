Aunque no lo sabía, José Manuel Figueroa celebra que Ninel Conde se haya reconciliado con el padre de su hijo

José Manuel asegura que no tiene ningún problema para convivir con su hermano José Julián, como se ha especulado. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

El cantante José Manuel Figueroa, quien fuera pareja de Ninel Conde, aplaudió que la cantante se haya reconciliado con Giovanni Medina, padre de su hijo.

“Qué bueno, no sé, me estoy enterado por ti, si es así, qué bueno, porque al final de cuentas, ya no depende de ellos, deben de conciliar su amor por el niño”, indicó.

Debido al cariño que le tiene a Ninel, José Manuel le envío un mensaje.

“Tendría una orden: que se ame todos los días y que se invierta en el amor todos los días”, señaló.

Ninel Conde (Foto: Cortesía)

Respecto si aún existe un distanciamiento con su hermano José Julián Figueroa, que le impediría compartir con él, la celebración el Día del Compositor, el cantante lo negó y hasta se molestó por la pregunta de la prensa.

“Que pregunta tan pen.. acaban de hacer, por supuesto que no (le molestaría compartir con él)”, indicó.

Sobre la demanda que entabló la familia de Joan, en contra del periodista Héctor de Mauleón, quien acusó al cantante de trata de personas, José Manuel aseveró que el proceso está avanzado.

“Sé que hubo algo, yo no quise ir (a la audiencia) creo que va tomando paso”, indicó

Por su parte, el abogado de la familia, Cipriano Sotelo aseguró que lo único que desean con la demanda que interpusieron contra Héctor de Mauleón es limpiar el nombre de Joan Sebastián.

“Estamos a punto de recibir ese fallo, yo espero que no pase de este mes, el 5 de diciembre fue la audiencia final, confiamos en la justicia mexicana y tenemos la confianza de que el juez falle a nuestro favor. Nada de eso (remuneración económica), es únicamente que se excedió en su libertad de expresión, porque nosotros buscamos siempre dejar a salvo el nombre de Joan Sebastián, simplemente queremos rescatar el prestigio y el buen nombre de Joan Sebastián”, señaló el abogado.

