CIUDAD DE MÉXICO -- A sus 63 años, Mc. Donald's lanza su primera Cajita Feliz vegetariana.

La cadena de comida rápida lanzó a la venta su menú vegetariano para niños la semana pasada, conformado por un Veggie Wrap acompañado de zanahorias, barra de piña o papas fritas y agua mineral, leche orgánica o jugo de naranja.



La Cajita Feliz únicamente estará disponible en las mil 300 tiendas de Reino Unido en respuesta a la creciente demanda de opciones de menú sin carne, de acuerdo con la página oficial de la cadena.



El wrap es elaborado a partir de harina vegetal, pesto rojo, salsa de tomate y lechuga en tiras y el costo es de 2.75 euros, aproximadamente 61 pesos.



De acuerdo con el medio informativo británico The Sun, el menú vegetariano es más calórico que el resto de las cajitas felices, ya que el contenido calórico de los nuggets es de 173 calorías, de los wraps de pollo es de 181 y de los dedos de pescado 194, mientras que el wrap vegetariano contiene 209 calorías.



El portal informativo también destacó que el producto podría ser considerado vegano ya que entre sus ingredientes no se encuentran ingredientes de origen animal, sin embargo no se publicita bajo este adjetivo ya que se elabora en máquinas que contienen grasa animal.



"El producto fue elaborado en colaboración con la sociedad Vegetariana Británica y la plataforma de madres influencers Brit Mums", informó El País.

