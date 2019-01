La actriz colombiana explica la razón por la que decidió demandar por difamación a Alfredo Adame

Diana Golden interpuso una demanda por difamación, en contra de Alfredo Adame. (Foto: La Voz)

La actriz Diana Golden asegura que su demanda en contra de Alfredo Adame se debe a que no permitirá que la siga difamando.

“Mi demanda va muy en serio, porque no he sido narcotraficante, ni lo seré, ni lo fui. ¿A ver, si soy narcotraficante, soy muy mala, -como dice Alfredo Adame- por qué no tengo ni un peso?”, señaló la actriz.

Diana enfatizó que ella llegó a México en 1985, contratada por el productor cinematográfico Carlos Amador, desafortunadamente ya fallecido, sin embargo, la prensa de la época lo puede corroborar, incluso, hay muchas notas publicadas al respecto.

“A mí me acusa Adame de llegar a este país a vender cocaína, señores, les informo, a mí me trajo Televicine, el señor Carlos Amador. Para él (para Adame) es muy fácil hablar de los muertos, pero a mi me trajeron para hacer la película “Mentiras” con Lupita D’Alessio”, expresó Diana, aunque igual no es muy precisa, porque en 1985, Carlos Amador también produjo la cinta “Gavilán o Paloma”, acerca de la vida de José José, y ella ahí hace un papel muy pequeño, de periodista.

La actriz lamentó que Alfredo empezara a atacarla, por reírse de las declaraciones que dio la ex pareja del actor, sobre su miembro.

“Mi único pecado fue reírme de las declaraciones de su ex novia, entonces se enojó “, indicó.

Aseguró que si no lo demandó cuando estuvieron casados, fue porque era muy joven y le tenía miedo, pero ahora ya no.

“Son declaraciones muy graves, por eso decidí después de 31 años, demandarlo, porque hace 31, 32 años, yo era una niñita de 21 a quien la asustas muy fácilmente, pero no a una mujer de 53”, puntualizó.

