La actriz y cantante reconoce que nunca se interesó en saber con quién se acostaba su esposo

Story Highlights Mariana Garza y Pablo Perroni, siempre supieron la verdad de su sexualidad

Asegura la actriz que es respetuosa de la sexualidad de todos, incluso de quien fue su esposo durante 12 años

Mariana Garza y Pablo Perroni (Foto: Agencia Reforma)

Luego de que una revista publicara que la cantante y actriz Mariana Garza se encontraba separada del también actor Pablo Perroni, luego de 12 años de matrimonio, debido a que había descubierto su bisexualidad, porque le era infiel con hombres, la pareja aclaró que desde el inicio de su relación, decidieron amarse libremente y no entienden cómo en esta época, esto siga siendo un escándalo.

“Eso no debe manchar la vida de nadie... amen. Nosotros tomamos la decisión de libremente amarnos, y en el momento en que libremente dejamos de hacerlo, estamos decidiendo, responsablemente como pareja, que ya no vamos a continuar”, expresó Mariana con mucha tranquilidad.

La actriz indicó que es lamentable que la bisexualidad de Pablo sea noticia y se juzgue, ellos, como pareja, desde el principio de su relación, tuvieron tan claras las cosas, que los más sorprendidos de haberse enamorado fueron ellos mismos, y más de que su amor les diera una hija.

“Conozco a sus anteriores parejas. Los más sorprendidos (al enamorarse) fuimos nosotros, imaginen (lo que nos preguntamos), “¿cómo?”, “¿por qué está pasando esto?”, y luego tenemos una hija”, indicó la actriz.

Mariana Garza dijo que es respetuosa de la sexualidad de todos, incluso de quien fue su esposo durante 12 años. (Foto: Agencia Reforma)

Mariana agregó que no hay nada qué ocultar, y aunque no es algo que vayan por la vida publicando, no tienen problema en hablarlo públicamente juntos, porque ante todo, entre ellos siempre ha habido amor, claridad, respeto del uno hacia el otro.

“Este tipo de publicaciones, nos ayuda a hablar del tema juntos, y a hablar de una postura que nosotros tenemos ante esta situación, porque es obvia, porque es nuestra realidad, aunque uno no habla de esto todo el tiempo”.

Aseguró la actriz, que es respetuosa de la sexualidad de todos, incluso de quien fue su esposo durante 12 años.

“Yo ni le pregunto, no me interesa saber con quién se acuesta; somos seres humanos que responsablemente debemos amarnos, respetarnos... Si es necesario para la publicación decir eso (hablar de la bisexualidad de Pablo) para vender, no importa... Dejemos de juzgarnos”.

Por su parte, Pablo Perroni lamentó que se siga etiquetando a la gente por sus preferencias sexuales.

“Yo no creo en las etiquetas… yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano, me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer, me puedo volver a enamorar de un hombre, de una mujer, estamos en 2019 y que estemos especulando, apuntando dedos a estas alturas, me parece muy triste, porque hoy en día, está comprobado que te enamoras de la persona, de lo que es, de lo que representa”.

Agregó que como pareja, siempre valoraron su amor.

“Mariana dijo al principio, que nos sorprendimos que no lo pensáramos, era esa la situación desde un principio, cuando nos conocimos esa era nuestra realidad, y decidimos por el amor que nació, asumir las consecuencias y decir, hasta el momento que dure”, indicó el actor.

Debido a que antes de ser pareja había una amistad, decidieron dejar las cosas claras antes de iniciar su relación y aseguraron que a pesar de que se encuentran en proceso de divorcio, seguirán amándose como amigos, socios y padres.

“Pablo y yo nos tenemos amor, respeto, aceptación, admiración, estamos orgullosos de formar una mancuerna capaz de concretar y construir sueños personales… Decidimos ya no ser pareja y si alguno de los dos, tiene una pareja, adelante, pero nuestra decisión es no estar juntos”, puntualizó Mariana, quien fue invitada por Pablo para responder las preguntas de los medios y dejar clara su situación, luego de él ofrecer una conferencia para hablar de la obra “Happy” en la que actúa.

Mariana Garza dejó claro que su separación de Pablo no se debió a una infidelidad, pues desde el inicio de su relación, decidieron amarse libremente. La Voz.

Pablo, tras ofrecer una conferencia para hablar de la obra “Happy”, en la que actúa, invitó a Mariana Garza al escenario para responder las preguntas de los medios y dejar clara su situación. La Voz.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/01/10/mariana-garza-pablo-perroni/2535976002/