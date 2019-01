La actriz Gaby Spanic presentó su calendario y reveló que en el pasado ha sido víctima de violencia

La actriz presentó su calendario “Plenamente Gaby Spanic”. La Voz. (Foto: La Voz)

En la plenitud de su vida, Gaby Spanic confesó que hasta ahora, no ha encontrado a un hombre que la haga feliz, pero no se desanima, y espera que en algún momento llegue.

“Dios me va a bendecir con un hombre que valga la pena y que me haga muy feliz. Por el momento no ha llegado, pero tengo la fe y la esperanza de que llegará”, indicó la actriz, quien presentó su calendario “Plenamente Gaby Spanic”.

El ser una buena persona, bella, trabajadora y famosa, asegura que no le ha sido suficiente para encontrar al hombre adecuado, incluso, le ha tocado vivir violencia física y no precisamente de ella hacía su pareja, sino al revés.

Gaby espera que llegue el hombre con el cual pueda compartir su vida. (Foto: La Voz)

“Salió en las revistas que yo lo golpeé cuando no fue así; él mismo se lesionaba”, comentó.

A pesar de lo que ha vivido, y de no tener a una pareja, la actriz agradece haber podido enamorarse, en su momento, del padre de su hijo , pues gracias a ello, tiene a su pequeño

“Mi hijo sí fue producto del amor, mi hijo fue deseado. A veces hay hombres acomplejados”.

A sus 45 años, Gaby no tuvo prejuicio alguno en hacer este calendario, en donde aparece desnuda, pues señala que se siente plena, liberada, sexy, además, con este proyecto, quiso celebrar por todo lo alto sus 32 años de carrera.

“Me siento plena en todos sentidos”, indicó.

