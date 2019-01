El productor Jorge Ortiz de Pinedo aseguró no ha tenido la oportunidad de viajar a Miami para ver a José José

Jorge Ortiz de Pinedo (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights Jorge Ortiz de Pinedo considera que José José se encuentra muy bien de salud

Ortiz de Pinedo considera que es a la familia de José José, a quienes e le debe preguntar por su estado de salud

Aunque siempre amable, Jorge Ortiz de Pinedo dejó muy claro, que no por ser amigo de José José desde hace varias décadas, sabe de su vida, ni de su actual estado de salud, por lo que pidió ya no le pregunten acerca de él, porque ni lo ha visto.

“Es muy difícil darles noticias, yo no soy vocero de Jose José, soy su amigo, y me preguntan de Sarita, de sus hijos, y no sé nada, no soy su vocero”, señaló el actor.

A pesar de que no ha podido viajar a Miami para visitarlo, porque tiene mucho trabajo, y además ya se venció su visa, Jorge asegura que el día que lo vea, le tomará una foto para que la gente sepa cómo está.

“Cuando vaya a Miami, les voy a traer una foto. No he podido ir, estoy buscando visa”, comentó el actor, que inició grabaciones de la serie “Una Familia de Diez”, que produce, dirige y actúa.

NOTA RELACIONADA: José José aclara que su hijita Sarita no lo tiene secuestrado

Ortiz de Pinedo considera que es a la familia de José José, a quienes e le debe preguntar por su estado de salud, aunque él considera, desea, que se encuentra bien, ya que si estuviera mal, ya se hubiera sabido.

José José (Foto: La Voz)

“Está muy, muy bien, el día que algo le pase a José José, nos vamos a enterar todos echos la mocha; mientras no se sepa nada, quiere decir que está muy bien”, indicó.

Jorge y José han sido amigos desde los años 70, amistad que se hizo más grande, cuando filmaron juntos varias películas, bajo la producción del fallecido Carlos Amador.

Hace unos meses, cuando José José estaba internado en el Hospital de Nutrición, Jorge pudo verlo y charlar con él, ya que ambos coincidían en atención médica en el mismo nosocomio, pero de ahí en fuera, cada uno ha seguido con su vida y no se han vuelto a ver.

Jorge cree que José José está bien de salud, ya que si fuera lo contrario, se sabría inmediatamente, dada la fama y el cariño que el público le tienen al cantante. La Voz.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/01/09/ortiz-pinedo-jose-jose-salud/2530474002/