El actor de doblaje está metido en un lío luego de descubrir que le pedía fotos eróticas a fans menores de edad

Memo Aponte, actor de doblaje. (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights Fue a través de Instagram que la cuenta @squad_th_ subió capturas de pantalla en donde les pide nudes a sus fans

Una joven identificada como Aranza Sotomayor publicó en Twitter su testimonio, en donde acusa a Guillermo de acosarla

CIUDAD DE MÉXICO -- Memo Aponte está metido en un lío luego de descubrir que le pedía fotos eróticas a fans menores de edad.

El actor de doblaje salía con algunas de sus seguidoras a quienes contactaba por redes sociales.

Fue a través de Instagram que la cuenta @squad_th_ subió capturas de pantalla en donde les pide nudes a sus fans a través de una aplicación llamada Telegram.

Horas después, una joven identificada como Aranza Sotomayor publicó en Twitter su testimonio, en donde acusa a Guillermo de acosarla.

"Me dijo que era muy guapa y que parecía que era muy atrevida, y yo solo de ?!? Intentada desviarme del tema porque ya sabía a donde iba... total, el punto es que terminó pidiéndome nudes así al chile.

"Como le dejé de contestar y vio que no jalé pues se emputo y me dijo que que sangrona era y un chingo de emojis emputados. Ya solo procedí a eliminar la app y pues bai. A mi también me mató al darme cuenta de eso, porque se ve súper cute y lindo", posteó en su cuenta @AranzaSotomayor.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/01/09/memo-aponte-acoso-sexual/2524218002/