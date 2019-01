Alejandra Santamaria, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en ventas y televisión, supervisará todos los aspectos de las operaciones y ventas de Univisión Arizona

Alejandra Santamaria, presidenta de Univisión Arizona. (Foto: Univisión Arizona) Story Highlights Santamaria se unió a Univisión en 1993 como pasante de promociones en Los Ángeles

En 2014, Santamaria fue promovida a vicepresidenta y directora de ventas en Arizona, donde lideró el equipo local

Es miembro fundador del Consejo de Liderazgo de Mujeres de Univisión

Desenvolverse en un mercado como Los Ángeles la hacía sentir como pez en el agua.

Pero cuando a Alejandra Santamaría le propusieron trabajar en Arizona la tuvo que pensar dos veces, pese a tratarse de un estado que también cuenta con una comunidad muy grande de latinos.

"Tenía una percepción diferente de este estado, se platicaban muchas cosas", dijo Santamaria quien sentía nervios al saber que se mudaría a la tierra donde una vez existieron la SB1070 y Joe Arpaio.

"Uno llega con miedo a que te pare la policía y las cosas no son así en Arizona, al contrario es un estado que te recibe con los brazos abiertos", señaló Santamaría, quien recientemente fue nombrada presidenta de Univisión Arizona.

Una veterana de ventas con más de 20 años de experiencia en televisión, supervisará todos los aspectos de las operaciones y ventas de la estación a través de sus plataformas de televisión, radio y digital en Phoenix y Tucson.

Santamaria se unió a Univisión en 1993 como pasante de promociones en Los Ángeles. Actualmente tiene 4 años y medio en Arizona y muchos planes.

“Este año celebramos nuestro 40 aniversario de Univisión Arizona así que estamos muy emocionados para celebrar con la comunidad y seguir siendo el líder en información y entretenimiento aquí en Arizona”, señaló.

En 2014, Santamaria fue promovida a vicepresidenta y directora de ventas en Arizona, donde lideró el equipo local y, en 2018, fue nombrada vicepresidente, gerente general y director de ventas de Univisión Arizona.

Empoderamiento de la mujer

Santamaria es miembro fundador del Consejo de Liderazgo de Mujeres de Univisión.

“Fundamos el consejo con el propósito de ayudar a las mujeres a identificar qué es lo que quieren, qué es lo que hay disponible, qué oportunidades hay. Está diseñado para las mujeres interesadas en crecer, para ayudarlas a promoverlas y darle el entrenamiento para su crecimiento”, dijo.

“Tiene mucha pasión por la comunidad, por querer ayudar. Creo que por la pasión por su carrera nunca se salió de Univisión y eso también habla de su lealtad” Gerardo Higginson, director de empoderamiento comunitario

A Santamaria le da mucho orgullo poder representar a los latinos y ayudarles a realizar sus sueños, darles la información que necesitan.

Pero no todo ha sido tan fácil. Santamaria ha sabido aprovechar las oportunidades que le dio la vida.

“Como mujer, las oportunidades se me han dado cuando he sabido cómo pedirlas y buscarlas. A veces los latinos somos muy modestos y pensamos que la gente se va a fijar en nosotros, en lo duro que trabajamos y automáticamente nos darán las oportunidades, pero he aprendido durante el transcurso de mi carrera que hay que saber hablar por uno mismo y presentarse y pedir las cosas cuando se da la oportunidad”.

Actualmente se desempeña como miembro de la junta de la Arizona Broadcasters Association, la Cámara de Comercio Hispana de Arizona y la Comisión Arizona-México.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/01/08/alejandra-santamaria-nueva-presidenta-de-univision-arizona/2518539002/