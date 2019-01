La actriz desmintió que ya haya heredado sus bienes a su familia, como lo aseguró una revista.

La actriz Silvia Pinal lamentó que se publique que ya ha heredado su fortuna y sus bienes a su familia, cuando ella nunca ha hablado de lo que tiene.

“Eso no es cierto, no tengo nada, y si lo tengo, de eso no voy a decir, qué les importa”, señaló.

Incluso, aseguró que aún tiene ropa de ella de cuando era joven, ya que ni a sus nietas, ni a su hijas les quedan.

“A unas no les quedan y otra no les gustan, así que afortunadamente está protegida, la ropa está muy conservada”, indicó.

Aunque expresó que su bisnieta Michelle Salas es la más interesada en su guardarropa

“Michelle es el único peligro, porque a ella si le gusta y le queda muy bien”, puntualizó.

