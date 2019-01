Su ex manager dijo que el cantante no reaparecerá hasta que alguien importante le dé su respaldo, pues se teme por su vida.

Juan Gabriel (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights En noviembre pasado, Joaquín Muñoz, quien trabajó para el Divo de Juárez, afirmó que éste no murió y reaparecería el 15 de diciembre

Sin embargo, luego aseguró que la fecha en la que el cantante saldría al público este 7 de enero, en su cumpleaños 68

MASSACHUSETTS -- Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel, dijo que el cantante no reaparecerá hasta que alguien importante le dé su respaldo, pues se teme por su vida.



"Es una persona muy importante aquí de México. No puedo hablar más acerca de eso. A la hora que él diga, a esa hora se arregla todo. No hay fecha, mañana le voy a pedir fecha.



"Para que él pueda salir, que le brinden seguridad, urge que salga, porque su vida está en peligro, si lo encuentran lo matan", dijo Muñoz al programa Un Nuevo Día, de Telemundo.



El representante comentó que el intérprete quiere que se instituya el 7 de enero como el día de Juan Gabriel.



"No va a aparecer todavía porque no hemos quedado de que fuera a aparecer. La sugerencia era que le hubiera gustado salir el día de su cumpleaños. Pero quiere que se instituya el Día Internacional de Juan Gabriel, el día 7 de enero".

