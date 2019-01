Roma es la décima producción mexicana en competir por el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera Podría ser, apenas, la segunda en ganar.

CIUDAD DE MÉXICO -- Roma, la más reciente cinta de Alfonso Cuarón, es la décima producción mexicana en competir por el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera o de Lengua no Inglesa. Podría ser, apenas, la segunda en ganar.

Tizoc: Amor Indio, que compitió en 1958, es la única cinta que se ha llevado la estatuilla que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Con su filme semiautobiográfico, centrado en Cleo (Yalitza Aparicio), la empleada doméstica, Cuarón aspira por segunda ocasión al premio en la categoría. Su primer intento fue con Y Tu Mamá También (2002).

De esta manera, el cineasta iguala a su colega y amigo Alejandro G. Iñárritu, quien ha competido por el Globo, primero con Amores Perros (2001) y después con Biutiful (2011).

También a Ismael Rodríguez, quien ganó con Tizoc: Amor Indio y lo intentó nuevamente con Ánimas Trujano, en 1962.

Roma intentará ser la ganadora de la categoría en la que compite con Capernaum (Líbano), Girl (Bélgica), Never Look Away (Alemania) y Shoplifters (Japón).

Imágenes de la grabación de Roma. (Foto: Agencia Reforma)

Cuarón intentará romper la historia el domingo, en la celebración de la edición 76 de los Globos de Oro, que se realizará en Los Ángeles.

El realizador también aspira en la ceremonia a las estatuillas de Mejor Director y Mejor Guión.

En la historia de los galardones, realizadores como Ang Lee (El Tigre y el Dragón) y Clint Eastwood (Cartas Desde Iwo Jima) compitieron también por Mejor Película Extranjera y Mejor Director en la misma premiación.

Gana México, con cine de EU

Aunque el éxito en los Globos de Oro no ha llegado con las producciones nacionales, en los últimos años el trabajo de figuras como Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro ha destacado.

Cuarón ya se alzó con un Globo de Oro como Director por Gravedad, en 2013.

Imágenes de la película Roma. (Foto: Agencia Reforma)

"El Negro" fue nominado por Babel, Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) y El Renacido, respectivamente, ganando por la última.

Mientras que el realizador de El Laberinto del Fauno (contendiente a Mejor Película Extranjera en 2007), se llevó el premio el año pasado por La Forma del Agua.

Premio negado

Película: Tizoc: Amor Indio

Año de competencia: 1958

Director: Ismael Rodríguez

Ánimas Trujano

1962

Ismael Rodríguez

Tarahumara

1966

Luis Alcoriza

Como Agua Para Chocolate

1993

Alfonso Arau

Amores Perros

2001

Alejandro G. Iñárritu

Y Tu Mamá También

2002

Alfonso Cuarón

El Crimen del Padre Amaro

2003

Carlos Carrera

El Laberinto del Fauno

2007

Guillermo del Toro

Biutiful

2011

Alejandro G. Iñárritu

Roma

2019

Alfonso Cuarón

