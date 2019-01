CLOSE Roma ha sido nombrada la mejor película del año en una serie de premios de la crítica estadounidense, perfilándose candidata para los premios Oscar. Wochit, La Voz

"Roma", de Alfonso Cuarón, ha sido bien recibida por la crítica internacional. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.- Los críticos de cine de Estados Unidos han elegido a las 11 películas como las Mejores del Año 2018, entre ellas se encuentra la del mexicano Alfonso Cuarón, informó Variety.

Roma está en lo alto de este ranking, al sumar 16 premios como Mejor Película, mientras que su director, Alfonso Cuarón ha ganado 21 galardones en su ramo.

Un segundo lugar muy lejano lo tiene La Favorita, de Yorgos Lanthimos, con cinco galardones; seguido de Green Book y Nace Una Estrella con tres cada uno.

Con dos premios a Mejor Película se encuentran The Hate U Give y Pantera Negra.

Con un total de cuatro distinciones cada uno, los directores Lynne Ramsay (You Were Never Really Here) y Spike Lee (BlacKkKlansman) se encuentran entre la competencia más cercana de Cuarón en la clasificación de Mejor Director.

En cuanto a Mejor Película Extranjera, Roma tampoco tiene competidor, la cinta ha acumulado 24 galardones, contra 3 de la japonesa Shoplifters, de Hirokazu Koreeda, su más próximo perseguidor.

Los actores más aclamados por la crítica estadounidense esta temporada son Ethan Hawke (First Reformed), quien se ha llevado 22 premios.

Toni Colette (Hereditary) y Olivia Colman (La Favorita) empatan con 9.

En la categoría de Película Animada, Spider-Man: Un Nuevo Universo ha dominado con 18 estatuillas.

