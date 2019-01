Aunque la cantante desea ser abuela, asegura que todo será a su tiempo

La cantante Ninel Conde asegura que no le gusta hablar de su hija en las entrevistas, pues ella le ha pedido que no la exponga, ya que no es artista.

“La otra vez me regañó, porque no le gusta que hable de ella, me dice que no la exponga, no le gusta y yo la respeto, de toda la vida”, indicó.

Aunque la cantante desea ser abuela, asegura que todo será a su tiempo, pues Sofía está estudiando la universidad en el extranjero y no tiene plan alguno en ese sentido.

“Algún día, será una bendición, pero fíjate que no creo que ahorita, ella es muy

inteligente, ella está aprovechando el sacrificio que se está haciendo por pagarle la universidad, sobre todo en la que se fue a meter, no es fácil”, señaló.

La actriz aseguró que su hija es una niña muy inteligente que prefiere mantenerse alejada del medio.

“Es una niña muy inteligente y sabe cómo moverse”, puntualizó.

