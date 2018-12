Tita Marbez, viuda del hijo de "Cantinflas" (en la foto), ahora es hasta dueña de la cripta, donde reposan los restos del Mimo de México. (Foto: La Voz)

Nuestros famosos siempre son protagonistas de historias ficticias y reales, y este 2018, fueron varios los que dieron más que hablar fuera del escenario.

Familia de “Cantinflas” pelea por su nombre

La Familia de Mario Moreno “Cantinflas” está en pleito verbal y legal con “Tita” Marbez, viuda de Mario Moreno Ivanova, pues la empresaria es dueña, por herencia, del usufructúo del nombre “Cantinflas”, el cual vende como marca. Asimismo, también es dueña de la cripta donde reposan sus restos, que quiere trasladar a otro lugar, por que la familia está indignada y ha impugnado el proceder de la empresaria.

Karla Souza denuncia violación de un productor

La actriz Karla Souza denunció en una entrevista que en los inicios de su carrera fue violada por un director de cine, y aunque no dijo el nombre, Televisa envió un comunicado deslindándose de Gustavo Loza. (Foto: La Voz)

La actriz Karla Souza denunció en una entrevista que en los inicios de su carrera fue violada por un director de cine, y aunque no dijo el nombre, Televisa envió un comunicado deslindándose de Gustavo Loza, con quien la actriz trabajó en la serie “Los Héroes del Norte” y en la cinta “Qué Culpa Tiene el Niño”, y apoyando a Karla. Sin embargo, la actriz jamás aclaró el nombre de su agresor, y el director exigió que la empresa para la que produce y dirige series tan exitosas como “Los Héroes del Norte”, “Cloroformo” y “40 y 20”, reculara.

Julián Gil sigue de pleito con Marjorie de Sousa

Julián Gil y Marjorie de Sousa (foto), siguen en pleitos legales, por su pequeño hijo. (Foto: La Voz)

A más de un año del pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, por la manutención y patria potestad de su hijo Matías, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia, el actor podrá ver a su hijo fuera del Centro de Convivencia, solo una vez al mes, acompañado de una enfermera,

designada por la actriz, a quien Juliá le dará el 20 por ciento de su sueldo fijo. El actor apeló esta sentencia y el juicio sigue.

Irina Baeva y Gabriel Soto

Irina Baeva y Gabriel Soto, supuestamente iniciaron su romance cuando él aún estaba casado con Geraldine Bazán. (Foto: Televisa)

Luego de protagonizar la telenovela “Vino de Amor” se dijo que Irina Baeva y Gabriel Soto iniciaron un romance, lo que desató un escándalo, ya que él estaba casado con Geraldine Bazán, pese a que tenían problemas, debido a la acusación de una revista de que él era el padre del hijo de Marjorie de Sousa. Finalmente, Gabriel se divorció y confirmó su relación con la actriz rusa.

William Levy y Juan Osorio

William Levy se peleó con Juan Osorio, porque este dijo que era un malagradecido, por no querer hacer ya telenovelas. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Molesto por las críticas que recibió del productor Juan Osorio, quien lo llamó “malagradecido”, por no querer hacer ya telenovelas, donde considera que se dio a conocer, el actor William Levy arremetió contra el productor, a quien llamó “”productor de bajo grado”, con el que nunca trabajaría. Juan no se retractó en su apreciación.

Betty Monroe sufre secuestro express

La actriz Betty Monroe sufrió un secuestro exprés, que le cambió la vida y le hizo replantearse que debe estar más cerca de sus hijos. (Foto: Imagen)

La actriz Betty Monroe sufrió un secuestro exprés, que le cambió la vida y le hizo replantearse que debe estar más cerca de sus hijos, y tomar una terapia para superarlo. Betty se guardó los pormenores de la privación ilegal de la libertad, ocurrida el 13 de octubre, porque dijo que no quería entorpecer las investigaciones del caso. Aseguró que no se irá de México.

Luis Roberto Alves “Zague”-Paola Rojas

Luis Roberto Alves "Zague" y la periodista Paola Rojas, se divorciaron, luego de que él protagonizará un escándalo sexual. (Foto: La Voz)

El ex futbolista Luis Roberto Alves “Zague” protagonizó el escándalo sexual de año, al tener sexo cibernético con una modelo, video que fue filtrado en redes sociales, lo que provocó su divorcio de la periodista Paola Rojas con quien tenía nueve años de casado y dos hijos. Mediante un comunicado, “Zague” se disculpó con sus hijos y con Paola, a ala que calificó como “una mujer ejemplar, profesional excepcional, extraordinaria madre, que injustamente recibió ataques y acoso cobarde en las redes sociales”, agregó que esperaba recuperar la confianza de su esposa, pero no fue así se divorciaron de común acuerdo

Daniela Castro acusada de robo

Daniela Castro rompió en llanto al recordar la situación por la que atravesó. (Foto: La Voz)

La actriz Daniela Castro fue acusada de robo, por una tienda departamental en Texas, exhibiéndola públicamente como ladrona. Ahora la actriz con más de 30 años de carrera artística, está demandado a la tienda por el terrible daño moral que dice que sufrió. La actriz rompió en llanto al recordar la situación por la que atravesó. “Ha sido la experiencia más difícil de mi vida, he sido juzgada, crucificada, señalada, humillada por algunos medios, por otros no. Para mí, los tiempos de Dios son perfectos yo soy inocente y se cometió una injusticia”, dijo.

Que disque ¡Juan Gabriel vive!

Según Joaquín Muñoz, Juan Gabriel (foto) sigue vivo… aunque hasta ahora, la realidad es que sí, sigue vive en el corazón de sus seguidores. (Foto: Universal Music)

Con aparente cordura, Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel, asegura que “El Divo Juárez” esta vivo y “aparecerá” en enero próximo. Supuestamente, asegura, Juan Gabriel había planeado aparecer en julio, luego en este diciembre, sin embargo por problemas de salud, no lo hizo. Pese a sus declaraciones, el ex manager comentó que no le gusta hablar de lo que opina Juan Gabriel, sobre todo lo que ha ocurrido sobre su “supuesta” muerte.

