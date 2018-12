La periodista aseguró que nunca ha llamado a su hermana Kate, “inconsciente y egoísta” .

Verónica asegura que todo está en paz con su hermana Kate y está feliz de que esté en México para disfrutar la Navidad en familia. (Foto: La Voz) Story Highlights Está feliz de que su hermana haya podido regresar a México para celebrar la Navidad

La periodista Verónica del Castillo aseguró que no ha tenido ningún “enfrentamiento” con su hermana Kate del Castillo a quien supuestamente había llamado “inconsciente y egoísta”, según publicó una revista.

“Esa revista no sé de dónde saco eso, ni siquiera me hablaron, lo que hicieron fue cortar cachitos, ni siquiera hacen su trabajo bien, inventaron que le reclamé, que era una egoísta y no sé qué, nunca le he dicho y si se lo digo, se lo digo de frente”, indicó.

Lo que sí acepto Verónica, es que tanto ella como Eric del Castillo le pidieron a Kate que no se busqué más problemas.

“Le sugerí, junto con mi papá, “bajarle dos rayitas” con el nuevo gobierno”, indicó.

Feliz, de que su hermana haya podido regresar a México para celebrar la Navidad en familia, la periodista aplaudió que Kate haya ingresado al país con su pasaporte mexicano.

“Usó su pasaporte mexicano para entrar, dijo: “soy mexicana y uso mi pasaporte mexicano”, indicó.

La periodista en tono de broma aseguró que cada año en su familia hacen una pastorela y este año, ya saben a quién se la dedicarán.

“Mi papá y yo hacemos una pastorela y nos vamos a reír de ya saben de quién... ya sabemos de quién de los tres hombres (“El Chapo”, Sean Penn y Enrique Peña Nieto) que mencionaron”, indicó.

