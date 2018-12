Para Lucero, diciembre es un mes especialmente bonito, porque tiene la oportunidad de cantarle a la Virgen de Guadalupe para agradecerle por la bendiciones que le da. (Foto: Universal Music)

Para Lucero, la Navidad es tiempo de reflexionar y de agradecer todo lo bueno que ha llegado a su vida, por ello, este año le agradece a la Virgen de Guadalupe, por todos los milagros que le ha concedido.

“Cada año, lo que pretendo es agradecer, pretendo dar ese cariño por todas las bendiciones que recibo todos los días”, señaló la actriz y cantante.

Lucero explica que no habla de una cosa en específico, sino de la bendición de que ella y los suyos tengan salud, amor y trabajo.

“La Virgen me ha concedido milagros, que no son específicos, como lo que vemos en la tele o escuchamos de otras personas que han platicado, que son verdaderamente fuera de lo normal, a mí, tener a mis hijos con salud, tener una vida plena, estar completa, estar sana, es el milagro que me ha concedido”, expresó con fervor.

El mejor regalo que podría recibir esta Navidad, ya se lo dio su hija Lucero, quien cantó al lado de Manuel Mijares, su padre. (Foto: Universal Music)

En lo que se refiere al tema de los regalos, Lucero señala que igualmente no le interesan las cosas materiales, un ejemplo de ello, es que este año, considera que su mejor regalo de Navidad, se lo dio su hija por adelantado, al cantar con su padre, Manuel Mijares.

“Esta canción, como lo dijo Manuel, es un regalo para él (por su cumpleaños), pero a su vez, es un regalo que él nos hace, de ponerla en su disco para poderla escuchar”, indicó.

Lucero acaba de estrenar su álbum “Enamorada en Vivo”. (Foto: Universal Music)

Con una vida plena, la cantante igualmente agradece que suma un año más de carrera artística, un año de trabajo, de amor de sus fans, de muchas sorpresas, con un exitosísimo disco con banda, que la llevó de gira por toda la República, y con otro álbum “Enamorada en Vivo”, en el que plasmó sus éxitos en pop, balada, mariachi y por supuesto banda sinaloense, grabado en un magno concierto en el Auditorio Nacional.

“Estoy agradecidísima, estoy en un momento de mi vida que me siento bien físicamente, me siento joven, aunque ya no lo soy tanto, no me siento tan mayor. Voy a sacar un disco en Brasil, lo grabé hace tiempo en São Paulo, canto en portugués las canciones (de banda), menos la de Joan Sebastián (“Hasta que Amanezca”) es un repertorio en portugués”, puntualizó.

CONÓZCALA

Grabó un disco en portugués que pronto dará a conocer. (Foto: Universal Music)

Lucero

Nació un 29 de agosto

Inició su carrera a los 10 años en los programas “Alegrías de Mediodía” y “Chiquilladas”

Su primer protagónico en una telenovela fue en “Chispita”

En 1985 filmó la cinta “Fiebre de Amor” con Luis Miguel

Suma 39 años de carrera

Estuvo casada con Mijares, padre de sus dos hijos

