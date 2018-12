Santiago tiene una inmadurez en el lóbulo frontal izquierdo, no tiene coordinación motriz fina, le afecta incluso en el lenguaje y es hiperactivo.

La actriz Luz Elena González lamentó que la gente critique e incluso abuse de su hijo Santiago, quien padece Discapacidad cognitiva leve por Síndrome de inmadurez del sistema motriz, lo que lo hace ser un niño sumamente inquieto, aparentemente insoportable, lo que ha propiciado que cuando convive con otras personas no lo entiendan y hasta lo agredan.

“La mayoría de la gente es intolerante, es agresiva, a mi hijo le han pegado, bueno, a mi me han dicho hasta de lo que me voy a morir, porque aparentemente lo dejo hacer lo que quiere y no lo reprendo “como se debe” “para que se porte bien”, porque él físicamente se ve normal”, expresó la actriz.

Santiago tiene una inmadurez en el lóbulo frontal izquierdo, no tiene, señala la actriz, coordinación motriz fina, le afecta incluso en el lenguaje, es hiperactivo, lo que causa la desesperación de quienes conviven con él y la intolerancia de quienes no lo conocen.

“Hace cosas de niño chiquito, es impulsivo y no me hace caso. En público, a mí la gente ha llegado a ofenderme por el comportamiento del niño, todo mundo opina, me dicen una cantidad de cosas horribles y yo voy por la vida defendiéndome, defendiéndolo a él”, indicó.

Esta situación la ha llevado a ella misma al límite, pero con la ayuda del médico de su hijo y de terapia, lo va sobrellevando, aunque le duelen y le indignan las agresiones físicas que ha sufrido Santiago, principalmente de adultos.

“Me gritan que por qué no educo a mi hijo, lo han aventado, lo han tirado, le han pegado adultos, todavía si fueran niños lo acepto, pero han sido adultos, porque la gente no tiene tolerancia, tuve que atorar a una señora contra la pared, porque lo agredió; tuve que darle un bofetón a un tipo que lo tiró”, indicó.

La actriz agregó que la terapia integral que toma el niño, y la que ella toma junto con su esposo, les ha ayudado a entenderlo mejor y a tener paciencia, esperando que un día no solo mejore, sino que sea un niño normal, ya que el médico les dijo que en la mayoría de los casos como el de Santiago, a los nueve, diez años, el cerebro logra la madurez y el síntoma desaparece.

“Mi niño sigue con terapias, es una condición que no se va a quitar, puede mejor y va a ser un niño normal. Mi Esposo y yo también hemos tomados terapias a raíz de que nos enteremos del problema de mi hijo y eso también nos ha ayudado mucho”, puntualizó.

