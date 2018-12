El actor explicó que tendría que ser su ex esposa, Mary Paz Banquells quien le dé pensión a él

Alfredo Adame se divorció luego de 25 años de matrimonio. (Foto: La Voz)

Luego de 25 años de matrimonio, el actor Alfredo Adame se divorció de Mary Paz Banquells, con quien procreó tres hijos, ya todos mayores de edad, sin embargo, un juez le ordenó pagarles una pensión, que asegura no puede pagar, pues no tiene dinero, ni trabajo y se mantiene de sus ahorros.

“Yo no tengo ingresos, no estoy en Televisa, yo renuncié el 29 de julio a Televisa para irme a la campaña política y desde ese día hasta hoy, no tengo trabajo, de qué vivo, vivo pobremente”, indicó.

Incluso, el actor explicó que tendría que ser su ex esposa, Mary Paz Banquells quien le dé pensión a él .

“Yo hice valer en el juicio que la señora tiene tres autos Uber, que compró con dinero mío, porque además de dónde pudo haber sacado (ella desde que se casaron nunca trabajó), tenía tres Uber así que ella sí tiene ingresos, así que no le corresponde pensión”, señaló,

El actor aseguró que aunque su ex mujer lo demande por la manutención, él no tiene ingresos para pagarla.

“Cómo la voy a pagar, si estoy en bancarrota no tengo ingresos”, puntualizó.

