El actor aseguró que Valdés ha sido su maestro, por ello siempre le apoyará

Luis de Alba adora a “El Loco” Valdés. (Foto: La Voz) Story Highlights El actor aseguró que el ver a su amigo enfermo, le ha afectó emocionalmente

El actor Luis de Alba confesó que Manuel “El Loco” Valdés ha sido un maestro para él, pues siempre ha admirado el trabajo del actor y comediante, por lo que no dudó en participar en el homenaje benéfico que le realizaron sus compañeros.

“Obligación como compañero y amigo, es mi ídolo “El Loco” Valdés, yo empecé a querer hacer esto cuando me metí a fuerza a un lugar donde trabajaba él, tenía como 14 años, no me dejaban entrar y yo les dije que era su sobrino que venía de Ciudad Juárez y vino en chinga y me dijo”: “tú qué” , me pasó a su camerino, y como me sabía todas sus jaladas, hicimos clic. Sigue siendo una inspiración para mí y para muchas generaciones es un icono, es un maestro”, indicó

El actor aseguró que el ver a su amigo enfermo, le ha afectó emocionalmente.

MÁS: Operan a Manuel 'Loco' Valdés de otro tumor cancerígeno

“Me afecta que mis amigos estén enfermos, aunque yo la muerte la veo diferente, para mi la muerte es ir a un lugar mejor”, indicó

Aún cuando está trabajando en Houston, y ahí seguirá un tiempo, el actor estará

viniendo a México hacer la obra “Cleopatra Metió la Pata”, pues asegura que él nunca ha tenido problemas con el productor Omar Suárez, quien en este momento enfrenta un conflicto con los hermanos Ortega.

“No sé porque se le difama mucho a Omar, a mí el señor nunca me ha quedado a deber un peso”, puntualizó.

NOTAS RELACIONADAS:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2018/12/19/luis-de-alba-manuel-el-loco-valdes/2365398002/