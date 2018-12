Ariadne Díaz (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La Navidad trae a todos los hogares, alegría y unión familiar, por lo que nuestros famosos, aunque estén inmersos en el trabajo, hacen hasta lo imposible por estar al lado de sus seres queridos.

Ariadne de Díaz

Casada con el también actor brasileño Marcus Ornelas, la actriz mexicana Ariadne Díaz pasará Navidad y Año Nuevo en México, y a principios de 2019 irán de vacaciones a Brasil.

“Casi siempre estas fechas nos agarra trabajando, pero ahora ambos estamos libres. Siempre planeamos dónde pasar Navidad, porque nuestras familias no están acá, (la de ella está en Guadalajara y la de él en Brasil) entonces vemos siempre cómo lo resolvemos; pasaremos fiestas decembrinas acá (en México) y vamos a Brasil a principio de año”, dijo la actriz.

Sebastián Martínez

Sebastián Martínez (Foto: Telemundo)

Aunque el actor colombiano Sebastián Martínez se encuentra radicando en México, filmando la tercera temporada de la serie “Rosario Tijeras”, aprovechará un pequeño receso que tendrán en Navidad, para irse a su país natal, Colombia, y pasar las festividades con su familia.

“Armamos el árbol en la casa con toda la familia, la Navidad la celebraremos en Colombia, allá se acostumbra a cantar los villancicos, reunirse con la familia y eso haremos”, señaló el actor.

Victoria Ruffo

Victoria Ruffo, 31 de Mayo. (Foto: Televisa)

La Navidad para Victoria Ruffo es la fecha más importante del año, por ello, siempre está al tanto de cada detalle de la cena navideña, aunque confiesa que ella nunca la hace, pues es mala para la cocinar

“Hice una vez un pavo y me tardé como ocho horas entre el vino que le inyectas, el relleno, la bolsa, yo tenía en ese entonces como 14 gatos y cuatros perros, no se lo quisieron comer ni los gatos , no sé qué hice, pero muy mal, entonces dije: 'esto no es para mí'; mis hijos me dicen: 'coconanos algo', entonces les digo: 'si cocino se lo comen como quede' y lo piensan”, comentó.

Alfred García

Alfred García (Foto: Universal Music)

Entre tanto trabajo con el lanzamiento de su primer álbum, el joven cantante español Alfred García, se dará tiempo para compartir la Navidad con su familia, época que le encanta porque está llena de luz y color.

“La Navidad en España, sobre todo en Cataluña, en Barcelona, donde yo vivo, todo está decorado con luces de Navidad que cuelgan de un edificio a otro, todo está lleno de luz y color, se vive mucho el espíritu navideño. Con quien me apetece estar es con mi familia y mis amigos”.

Julián Gil

Julián Gil (Foto: Talento Latino/Omar Cruz)

Julián Gil aprovechará la Navidad para compartir con sus hijos mayores con quienes lleva una gran relación,

“Voy a Miami a pasar la Navidad con Julián y Nicole. Mi hermana Patricia es la que cocina, ya es una tradición, siempre la Navidad es una fecha importante para agradecerle a Dios, a la vida, es una fecha para celebrar”, expresó.

Juan Soler

Juan Soler (Foto: La Voz)

Aunque recientemente anunciaron su separación , el actor Juan Soler y Maki pasarán la Navidad en familia.

“El plan es pasarla con mi familia, mi familia es Mía, Azul y Maki, la vamos a pasar juntos, no sabemos bien dónde todavía, pero la vamos a pasar juntos”, indicó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2018/12/18/famosos-celebran-navidad-familia/2340173002/