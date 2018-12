La actriz agradeció a la cantante la amistad que le ha brindado a lo largo de los años.

Chantal celebra un fin de año llena de amor, trabajo y amistad. (Foto: La Voz) Story Highlights Chantal invitó a Lucero a develar la placa de las 100 representaciones de “El Beso de la Mujer Araña”

Lucero señaló que nada le daba más gusto ver lo que ha logrado una mujer con tanto talento y entrega

Chantal comentó que se siente muy agradecida por la forma en que cierra este año

La actriz se dará tiempo para celebrar con su esposo

Inmersos en el trabajo, ya sea en foro, en set, en un escenario, actuado o cantado, para los artistas, es muy complicado cultivar verdaderas amistades, aún cuando se trate de compañeros de carrera, es por ello que Chantal Andere, agradece y aprecia la amistad que Lucero le ha brindado a lo largo de los años, orgullosamente, puede decir que son veradaderas amigas.

“Es una amiga que siempre ha estado muy al pendiente, recuerdo que cuando nació mi hija Natalia, hace nueve años, la primera en presentarse a mi casa fue Lucero”, indicó la actriz y cantante.

Hace unos días, Chantal invitó a Lucero a develar la placa de las 100 representaciones de la obra “El Beso de la Mujer Araña”, y ahí ambas se expresaron su admiración y su cariño mutuo, de más de 30 años.

“Lucero es una amiga que siempre está pendiente, que siempre está dispuesta para mi, está muy ocupada, con su familia, con su trabajo, pero vino a ver mi trabajo, yo tenía muchas ganas de que ella estuviera aquí, de que viera donde estoy parada y vino, y me dijo cosas muy bonitas, que me admira y me quiere tanto como yo a ella”, señaló Chantal.

Por su parte, Lucero señaló que nada le daba más gusto ver lo que ha logrado una mujer con tanto talento, entrega y dedicación como Chantal.

“Chantal cada día me hace sentir más orgullosa de ser su amiga, por su persona, por su trabajo, por su profesionalismo. La quiero y la admiro”.

Por otra parte, Chantal comentó que se siente muy agradecida por la forma en que cierra este año, pues recientemente celebró diez años de matrimonio.

“Diez años cumplimos el 6 de diciembre, ahora sí vamos a festejar bien, la verdad ese día hice un Instagram stories de que fuimos al cine”, señaló.

En estos días, la actriz se dará tiempo para celebrar con su esposo.

“Ese día ya no podía del cansancio y él también, ahorita está de viaje y ha tenido un chorro de trabajo, gracias a Dios. Ya nos tocarán unos días de vacaciones”, puntualizó.

