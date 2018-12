La actriz asegura que aunque no es amiga del cantante, guarda grandes recuerdos de él

Lucero nunca se ha avergonzado del trabajo que ha hecho a lo largo de casi 40 años de carrera. (Foto: La Voz)

La cantante Lucero confesó que le gusta ver el trabajo que hizo con Luis Miguel, cuando eran adolescentes, ya que guarda grandes recuerdos de él.

“Me traen grandes recuerdos esos momentos, cuando hicimos la película y la verdad que ha sido parte de mi carrera muy linda, nunca me he avergonzado de algo que yo hubiera hecho, al contrario, veo esas cosas y me encantan”, indicó.

Sin embargo descartó volver a trabajar con el cantante pues ambos han tomado caminos distintos.

“El que nos quiera ver cantando juntos que entre a Google y encuentra “todo el amor del mundo yo te daría”, comentó.

La cantante fungió con madrina del musical “El Beso de la Mujer Araña”, y contó que a pesar de que le han ofrecido teatro, ve lejana esta posibilidad de volver a vivir esta experiencia.

“Yo me rajo mucho con el teatro, porque para mí es muy absorbente, pero cuando llega una oportunidad y te enamora, no sabes”, indicó.

