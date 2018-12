Fardin dijo que fue violada por Darthés cuando tenía 16 años y él 45 mientras

BUENOS AIRES – La denuncia de una actriz argentina contra un colega por supuesta violación comenzó a destapar la olla sobre supuestos casos de abuso en los ámbitos mediático y televisivo y multiplicó los pedidos de ayuda de víctimas anónimas.

Periodistas y un exactor afirmaron haber sufrido situaciones de acoso o abuso sexual, luego de que la actriz Thelma Fardin denunciara públicamente el martes que fue violada por su colega Juan Darthés en 2009, lo que conmocionó a la opinión pública argentina. El actor ha negado la acusación.

Fardin dijo que fue violada por Darthés cuando tenía 16 años y él 45 mientras participaban de una gira para promocionar la famosa serie de televisión “Patito feo” en Nicaragua. La artista hizo pública su acusación en un acto en el que estuvo acompañada por decenas de famosas actrices que cuestionaron el abuso del poder machista en la industria del espectáculo en una suerte de reproducción del movimiento “Me too” (Yo también) que nació en Estados Unidos en 2017 a partir de las denuncias de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein.

Rodrigo Velilla, exintegrante del elenco de “Patito feo”, dijo al sitio PrimiciasYa.com que sufrió acoso de un importante productor relacionado con la exitosa serie que logró millones de seguidores en América y España. El joven afirmó que ese hombre le lanzó “insinuaciones” y que por no haberlas aceptado terminó recibiendo un papel menor.

En tanto Majo Martino, panelista del programa “Los especialistas del show”, contó que fue abusada cuando tenía 16 años por un jefe de casting “de una de las productoras más importantes” de Argentina. La periodista Romina Manguel afirmó a su vez haber sufrido acoso de un invitado asiduo a un programa de debate político en la televisión.

Los denunciantes no han precisado los nombres de los agresores porque dicen no sentirse preparados para hacerlo todavía o protegidos por la industria para la que trabajan. Psicólogos apuntan que los tiempos para señalar a los victimarios suelen ser “lentos” por el tipo de trauma sufrido.

En tanto, los pedidos de ayuda a las líneas de denuncia de violencia de género y a organizaciones especializadas en estas agresiones se multiplicaron en los últimos días.

Ada Rico, titular de la Casa del Encuentro, –una ONG que trata la violencia sobre la mujer–, dijo al canal de televisión Todo Noticias que la víspera “fue un día atípico porque nos sentimos desbordadas de consultas, mujeres de distintas edades, que hacían consultas sobre lo que les había sucedido”.

Fardin radicó días atrás la acusación contra su colega ante la justicia de Nicaragua. El Ministerio Público nicaragüense anunció que inició una investigación sobre los hechos que dijo haber sufrido la actriz en la habitación del actor en el hotel Holiday Inn en Managua, los cuales no han prescrito.

Darthés reiteró el jueves que es inocente. “Estoy indignado, con una bronca terrible… si esto es cierto soy yo el primero que me mato”, afirmó el artista al canal televisivo A24. El actor dijo que se sentía condenado por la sociedad y anunció que se presentará ante la justicia nicaragüense porque quiere que se sepa “que nunca violé a nadie y nunca acosé a nadie”.

El actor dijo que en la noche de los hechos denunciados, Fardin fue a su habitación del hotel para decirle que no le funcionaba la llave de la suya y que necesitaba llamar desde el teléfono fijo. “Se me insinuó y me quiso dar un beso”, dijo el actor, quien afirmó que la sacó del cuarto.

Los escabrosos detalles que dio la actriz durante su denuncia pública generaron una ola de indignación. Artistas, políticos, periodistas e instituciones deportivas se solidarizaron con la joven.

El presidente Mauricio Macri anunció que “por respeto” a los dichos de la joven resolvió sacar de las redes y medios un aviso publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte.

Otras tres actrices afirmaron haber sido víctimas de acoso o abuso por parte del actor.

Según una encuesta del sindicato de actores argentinos, el 66% de los intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso o abuso sexual en ejercicio de la profesión.



