Asegura que aunque no hubo golpes, el actor sí la maltrato psicológicamente.

Mari Paz está rehaciendo su vida, y no se fija en lo que hace o deja de hacer su ex marido Alfredo Adame. (Foto: La Voz)

Mary Paz Banquells aclaró que durante los 25 años que estuvo casada con Alfredo Adame, jamás la agredió físicamente, sin embargo, sí sufrió de violencia psicológica.

“Nunca me puso una mano encima, yo nunca podré decir eso, porque la verdad no, mucha violencia psicológica, esa sí la hubo”, indicó.

Ahora que se encuentra divorciada del actor, asegura que la tranquilidad ha llegado a su vida.

“Después de toda tormenta, llega la paz, ahorita estoy completamente tranquila, buscando mi felicidad, rehaciendo mi vida en todos los aspectos, entonces, qué más puedo pedir”, indicó.

Por lo mismo, Mary Paz ya no se ocupa de ver qué sucede con la vida de su ex.

“Yo ya ni me preocupo, mi vida la he encaminado hacia otro rumbo, ni me interesa, ni me gusta investigar, cada quien su vida, todo lo que das, se te regresa”, comentó.

Sobre si el actor les ayuda económicamente a sus hijos (ya no tiene ningún menor), la actriz confesó que eso está en mano de los abogados.

“Todo está en manos de los abogados, en México hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y todo va encaminado a lo que diga un juez”, puntualizó.

