Para la actriz el que en la bioserie de Luis Miguel, se haya descrito su romance con él, fue molesto, pero no relevante.

A Issabela no le gustó que se expusiera su romance con Luis Miguel en la bioserie del cantante, pero finalmente entiende que él está en su derecho de hacerlo. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

"Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida, que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y un poco de enojo, puede ser, porque no fue decisión mía sacarlo a la luz”, indicó Isabella Camil.

Sin embargo, la actriz aseguró que no está molesta con el cantante, pues él también tiene derecho de contar, lo que considera importante en su vida, a su modo.

“Cada quien cuenta la fiesta como le fue, y él también tiene su derecho, pues de hablar y de decir lo que fue importante o no en su vida; no estoy enojada con él, es algo desafortunado porque no quería hacer esta cosa (contar su romance con él), por tanta pregunta de algo que es mi vida personal”, indicó.

Issabela, quien está casada con el actor y hoy político Sergio Mayer y tiene dos hijas, aseguró que si antes no había hablado de Luis Miguel, es porque quería guardar su privacidad.

“Es un tema que lo sentí un poquito agresivo, porque es un tema de lo que nunca he hablado, nunca he querido sacarlos por razones personales mías” puntualizó.

