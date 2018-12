Luis Fonsi no busca voces perfectas, sino que le ericen la piel. (Foto: Telemundo)

Bajo la premisa de hacer una fiesta latinoamericana de voces y géneros musicales, Telemundo realiza, por primera vez, La Voz, la versión en español del exitoso programa de NBC, The Voice, con un panel de coaches de primer nivel como Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives.

Esta versión en español de La Voz, se estrenará el 13 de enero de 2019, a las 9pm/8c, por Telemundo, bajo la conducción de Jorge Bernal.

Vía telefónica desde Miami, Alejandra Guzmán y Luis Fonsi, nos compartieron su felicidad de estar en esta primer versión en español, que busca mostrar el gran crisol de voces y géneros musicales que tenemos en Latinoamérica.

“Queremos, además de pasarla bien, competir, ganar, celebrar la música y eso es muy importante, porque “La Voz” es un programa muy positivo, un programa familiar y es lo que necesitamos hoy en día.

“Yo espero celebrar lo mejor de la música latina, yo creo que ya hacía falta esta versión en este formato, que ya todos conocemos; en este caso, los cuatro coaches, hemos participado en diferentes emisiones de “La Voz”, en diferentes países, pero hacerlo aquí en Estados Unidos nos llena de ilusión, porque no se trata solo de una bandera, se trata de muchas, se trata de unir fuerzas como latinos, de celebrar nuestro idioma, en el momento en que estamos viviendo, en que la música latina está en su mejor momento”, considera Luis Fonsi.

Para Alejandra Guzmán no hay un manual de consejos para ser cantante, porque cada persona es distinta. (Foto: Telemundo)

Para Alejandra Guzmán, esta versión de La Voz, en español, realizada por primera vez en Estados Unidos, es una oportunidad de encontrar, entre la diversidad latina, grandes voces que nos ericen la piel.

“Espero encontrar entre tanta diversidad de latinoamericanos, voces que me hagan sentir, que me pongan la piel chinita, que tengan algo con lo que yo pueda trabajar, y poder compartir con ellos, algo de lo que me han enseñado las tablas, el estar en un escenario; estoy muy emocionada de tener a estos compañeros como coaches, como rivales en “La Voz”, porque cada uno tenemos una personalidad y una historia distinta, todos hemos luchado por estar en la música, y les podemos aportar cosas distintas a los chicos”, expresó Alejandra.

En esta versión de La Voz, los cuatro buscarán tocar el botón por voces naturales, diferentes, que les emocionen y les ericen la piel.

“Busco algo mágico, una voz que nos haga sentir que puede ser “La Voz”, un artista grande, que puede ser feliz cantando y que puede realizar sus sueños”, señaló la Guzmán.

Jorge Bernal será el conductor de La Voz. (Foto: Alexander Tamargo/Telemundo)

Para Fonsi, la voz que lo haga voltear la silla, no necesariamente debe ser prefecta, estudiada, sino natural, distinta, con personalidad propia.

“No se trata ya de cantar bien o mal, buscamos ese momento mágico, que se te erice la piel, que te emocione, yo soy de los que reacciono de inmediato, yo soy de los que escucho algo que me gusta y comienzo a emocionarme de inmediato, me trepo a la silla, y la mano se me escapa y ya, aprieto el botón. No es cosa de tecnicismo, ni de género, no lo pienso, yo creo que le corazón nos lo dice”

“Yo lo que les aconsejo a quienes vayan a participar, es que no tengan miedo de ser diferentes, lo que la gente quiere es que los sorprendamos, yo les recomiendo buscar su propio camino, no imitar a nadie, y no tener miedo, eso es lo más importante”, puntualizó Fonsi.

