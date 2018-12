La empresa no reveló detalles de cuándo se estrenará la emisión.

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix anunció este martes que Selena: La Serie llegará a la plataforma.

A través de redes sociales, la productora informó que el nuevo programa contará la hisotria oficial de la Reina del Tex-Mex.

En la publicación, se etiquetó a la cuenta oficial que se creó para promocionar la serie, además de que se informó que la serie es producida por la familia Quintanilla.

"La historia oficial de @SelenaLaLeyenda llegará a Netflix. ¿Y saben qué? 💞 Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. "Más bidi bidi bom bom en @selena_netflix #NoticiasNetflix", twitteó.

