la semana pasada una mujer se le acercó a pedirle que no hablara más en español y que se regresara a su país.

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, compartió en sus redes sociales como fue discriminada en un restaurante, en Estados Unidos, por hablar español.

“Estaba en un restaurante y una chica me dijo: “Por favor, deja de hablar en español”, y yo me quedé como ‘¿qué?”. Y ella contestó “ Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país”, compartió la influencer a través de un video en sus redes sociales.

Debido al trato que recibió en el restaurante, Michelle quiso compartir su molestia con sus seguidores.

“Estaba muy enojada y me sentí cómo, es una larga historia o corta, como sea, no importa qué pasó después, lo importante es todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablas o cómo te veas. Lo encontré muy acosador, muy intolerante y muy descortés”, contó.

Michelle lamentó que este tipo de situaciones sigan sucediendo.

