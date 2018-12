El actor nos cuenta en exclusiva que cuando Rosales lo invitó a hacer casting para “Roma”, no sabía que trabajaría con Alfonso Cuarón.

Antes de “Roma”, Jorge Antonio Guerrero participó en la serie de Luis Miguel, interpretando al cadete Tello. (Foto: Cortesía)

Trabajar con Alfonso Cuarón era un sueño imposible para el actor Jorge Antonio Guerrero, sin embargo llegó “Roma” con el papel de Fermín, y ha sido una realidad increíble, por lo pronto, la cinta tiene la aclamación internacional de la crítica y la nominación a 3 Globos de Oro: Mejor Película Extranjera, Mejor Guión de Cine y Mejor Director.

“Tengo que agradecer a Luis Rosales (director de casting) a quien conocí saliendo de un taller de actuación, me interceptó y a partir de ahí inició el viaje”, indicó el joven actor.

Luego de haber participado en la serie de Luis Miguel, interpretando al cadete Tello, Jorge Antonio nos cuenta en exclusiva para LA VOZ, que cuando Rosales lo invitó a hacer casting para “Roma”, no sabía que trabajaría con Alfonso Cuarón.

“Luis me ayudó en el proceso de casting, e igual me ayudo mucho el no saber que trabajaría con Alfonso Cuarón, y eso está bien, para no generarse expectativas, sin embargo, sabía que sería una cinta importante”, indicó.

Jorge Antonio Guerrero confiesa que hizo el casting para “Roma”, sin saber que trabajaría con Alfonso Cuarón. (Foto: Cortesía)

Contento por todo lo que ha sucedió con “Roma”, el actor agradece la generosidad de Alfonso Cuarón

“Es difícil predecir si tendrá éxito o no, nunca sabes eso, y estoy muy contento por la generosidad que ha tenido Alfonso con todos nosotros los actores, fue un placer haber sido dirigido por él”, comentó.

Asimismo, el actor aplaudió y defendió el trabajo de su compañera Yalitza Aparicio, quien realiza su debut como actriz en esta importante cinta, aunque ya está sufriendo los embates de la fama, pues en lugar de hablar de su natural desempeño histriónico, recientemente fue criticada por aparecer en la portada de una revista de moda.

“Tiene talento, disciplina, el trabajo que hizo en la película es monstruoso, para mí tiene la oportunidad donde sea, es una espléndida actriz”, puntualizó.

